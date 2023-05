Dollar Tree : fourchette-cible de BPA abaissée

Dollar Tree indique réviser ses perspectives de BPA annuel à entre 5,73 et 6,13 dollars (au lieu de 6,30 à 6,80 dollars, il y a trois mois), et resserrer sa fourchette-cible de ventes à entre 30 et 30,5 milliards de dollars (au lieu de 29,9 à 30,5 milliards).



'Bien que nous voyions les premiers résultats de nos initiatives, nous ne sommes pas à l'abri des pressions externes qui affectent l'ensemble du commerce de détail', explique le CEO de la chaine de magasins à prix réduits, Rick Dreiling.



Sur les trois premiers mois de l'exercice, Dollar Tree a engrangé un BPA ajusté de 1,47 dollar, en baisse de 38%, pour des revenus de 7,32 milliards, en croissance de 6,1% en données publiées et de 4,8% en comparable.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.