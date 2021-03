Dollar Tree : hausse de 19% du BPA ajusté au 4e trimestre

Dollar Tree publie au titre de son quatrième trimestre comptable un BPA ajusté en hausse de 19% à 2,13 dollars, globalement conforme aux estimations des analystes, avec une marge opérationnelle ajustée améliorée de 0,9 point à 10,1%.



La chaine de distribution a vu son chiffre d'affaires augmenter de 7,2% à 6,77 milliards de dollars, dont une progression de 5% à surface comparable et à taux de changes constants, tandis que sa marge brute s'est accrue de 0,8 point à 31,8%.



Dollar Tree ne propose pas d'objectifs financiers pour l'exercice qui commence à ce stade, mais son conseil d'administration a décidé d'accroitre son autorisation de rachats d'actions de deux milliards de dollars, pour la porter à 2,4 milliards.



