Dollar Tree relève ses prévisions de ventes annuelles en raison de la forte demande en produits d'épicerie

Les magasins d'escompte ont vu leur fréquentation augmenter car l'inflation galopante a durement touché les ménages à faible revenu et a encouragé même les acheteurs à revenu moyen à élevé à rechercher les bonnes affaires.

Walmart Inc. a également relevé ses perspectives annuelles de ventes et de bénéfices en raison de la forte demande de produits d'épicerie et de l'amélioration des niveaux de stocks, mais elle prévoit une saison des fêtes en demi-teinte, les dépenses discrétionnaires restant sous pression.

La chaîne Family Dollar de Dollar Tree a enregistré son plus fort bond trimestriel des ventes de magasins comparables depuis 2020 et a augmenté le trafic comparable pour la première fois en 12 trimestres, suite aux réductions de prix planifiées déployées au trimestre précédent.

Malgré tout, l'opérateur de magasins à rabais a déclaré qu'il s'attend maintenant à ce que le bénéfice par action pour l'ensemble de l'année se situe dans la moitié inférieure de sa fourchette précédemment estimée de 7,10 $ à 7,40 $.

La société prévoit un chiffre d'affaires net de 28,14 à 28,28 milliards de dollars pour l'exercice 2022, par rapport à la fourchette de 27,85 à 28,10 milliards de dollars estimée précédemment.