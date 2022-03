Dollar Tree : repli de 6% du BPA au 4e trimestre

Dollar Tree publie au titre de son quatrième trimestre comptable un BPA en repli de près de 6% à 2,01 dollars, ainsi qu'une marge d'exploitation de 8,2%, comparativement à 10,1% au trimestre correspondant de l'exercice précédent.



Les ventes nettes du groupe de distribution ont augmenté de 4,6% pour s'établir à 7,08 milliards de dollars, dont une croissance à magasins comparables de 2,5%, tandis que sa marge brute s'est tassée de 1,6 point à 30,2% en raison notamment des coûts de transport.



Affichant ainsi un BPA en hausse de 2,7% à 5,80 dollars sur l'ensemble de l'exercice écoulé, Dollar Tree l'anticipe pour l'année qui commence entre 7,60 et 8,00 dollars, pour un chiffre d'affaires attendu entre 27,22 et 27,85 milliards.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.