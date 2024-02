Family Dollar Stores LLC a plaidé coupable lundi d'avoir stocké des aliments, des médicaments et des cosmétiques dans des conditions insalubres dans un entrepôt de l'Arkansas infesté de rongeurs et a accepté de payer 41,675 millions de dollars, a déclaré le ministère américain de la justice.

Family Dollar Stores, une filiale de Dollar Tree Inc. a plaidé coupable d'un seul chef d'accusation, celui d'avoir provoqué la falsification de produits réglementés par la FDA dans des conditions insalubres, a déclaré le ministère de la justice.

"Lorsque les consommateurs se rendent dans un magasin, ils ont le droit de s'attendre à ce que les aliments et les médicaments qui s'y trouvent soient conservés dans des conditions propres et non contaminées", a déclaré le procureur général adjoint par intérim, Benjamin Mizer, dans un communiqué annonçant l'accord de plaidoyer.

Selon l'accord de plaidoyer, Family Dollar a reçu des rapports en août 2020 sur des problèmes de souris et de parasites dans son centre de distribution de West Memphis, Arkansas.

La société a continué à expédier des produits réglementés par la FDA depuis l'entrepôt jusqu'en janvier 2022, date à laquelle une inspection de la FDA a révélé la présence de rongeurs vivants, de rongeurs morts et en décomposition, d'excréments, d'urine et d'odeurs de rongeurs, ainsi que des preuves de rongement et de nidification dans l'ensemble de l'installation, selon l'accord de plaidoyer.

"Nous sommes parvenus à une résolution complète avec le DOJ et nous continuons à aller de l'avant dans notre transformation commerciale, nos procédures de sécurité et nos initiatives de conformité", a déclaré le président-directeur général de Dollar Tree, Rick Dreiling, dans un communiqué. (Reportage d'Eric Beech et de Dan Whitcomb ; rédaction de Paul Grant)