La Bourse bondit grâce à des prévisions optimistes sur la vente au détail et à l'apaisement des craintes concernant la Fed.

Les trois principaux indices boursiers américains ont affiché des gains solides, les valeurs de consommation discrétionnaire et de micropuces, sensibles à l'économie, ayant devancé le marché général.

Sur une base hebdomadaire, le S&P 500, le Nasdaq et le Dow sont en passe de mettre fin à leur plus longue série de pertes depuis des décennies, au cours desquelles l'indice de référence S&P a chuté de 14,1 % et est passé à deux doigts d'être confirmé comme marché baissier.

Aux niveaux actuels, les trois indices sont prêts à enregistrer leurs plus gros gains hebdomadaires depuis la mi-mars.

"Les bénéfices du premier trimestre étant essentiellement terminés et meilleurs que prévu, et la Fed indiquant qu'elle va mettre en place sa politique de resserrement des taux et laissant entendre qu'elle pourrait faire une pause plus tard dans l'automne, tout cela a donné aux investisseurs des raisons d'être optimistes", a déclaré Sam Stovall, stratège en chef des investissements chez CFRA Research à New York.

Les prévisions optimistes des détaillants ont semblé compenser les avertissements sombres de leurs pairs ces dernières semaines.

Les actions de l'opérateur de grands magasins Macy's Inc ont bondi après avoir relevé ses prévisions de bénéfices annuels.

Les chaînes de magasins d'escompte Dollar General Corp et Dollar Tree ont bondi, suite à l'augmentation de leurs prévisions de ventes annuelles, suggérant que les consommateurs achètent des biens moins coûteux dans un contexte d'inflation élevée depuis des décennies.

Le procès-verbal de la dernière réunion de politique monétaire du Federal Open Market Committee (FOMC) a calmé les craintes que la banque centrale américaine ne devienne plus faucon, une préoccupation qui a alimenté la volatilité du marché ces dernières semaines.

"Nous avons connu 65% de plus de mouvements de prix quotidiens de 1% ou plus que la moyenne depuis la Seconde Guerre mondiale", a déclaré Stovall.

"Si la Fed est trop agressive, elle va étouffer l'inflation mais aussi la croissance économique", a-t-il ajouté. "C'est comme si, en hiver, vous vouliez taper sur vos freins, et non les claquer, pour garder le contrôle et éviter de partir en vrille."

Les données économiques publiées jeudi, notamment les demandes d'allocations chômage, les ventes de logements en cours et le PIB, ont apporté de bonnes nouvelles enveloppées de mauvaises, suggérant que l'économie montre juste assez de mollesse pour inciter la Fed à un pivot dovish d'ici l'automne.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 a gagné 79,51 points, soit 2,00%, pour terminer à 4 058,24 points, tandis que le Nasdaq Composite a gagné 301,83 points, soit 2,64%, à 11 740,46. Le Dow Jones Industrial Averager a perdu 520,20 points, soit 1,62%, pour atteindre 32 640,48.

Les actions de Twitter Inc ont bondi à la suite d'informations selon lesquelles la société de médias sociaux poursuit le milliardaire Elon Musk pour avoir tardé à divulguer sa participation dans la société.

Les actions d'Alibaba Group cotées aux États-Unis ont augmenté après que la société chinoise de commerce électronique a battu les estimations, même si elle a refusé de fournir des prévisions en raison des restrictions COVID-19 en Chine.