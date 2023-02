Les détaillants américains attirent les clients à court d'argent avec des produits à moins de 5 $.

Target a déclaré mardi qu'il allait garnir ses rayons de davantage de produits dont le prix est inférieur à 10 $, le détaillant tentant de séduire des consommateurs plus soucieux des coûts et confrontés à une inflation unique en son genre.

Cette annonce intervient un peu plus d'un an après que la chaîne de magasins à un dollar Dollar Tree ait déclaré qu'elle lancerait davantage de produits discrétionnaires, notamment des articles saisonniers et des vêtements dont le prix se situe entre 3 et 5 dollars.

Les Américains modifient leurs habitudes d'achat et recherchent les bonnes affaires face à l'inflation incessante. Beaucoup d'entre eux, y compris les ménages à hauts revenus, achètent davantage de marques de magasins car les budgets s'étirent face à des taux d'intérêt plus élevés.

Target, dont le siège social est à Minneapolis et qui compte près de 2 000 magasins, a annoncé un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes de Wall street pour la première fois en un an, car elle s'est concentrée sur la vente de plus d'aliments et d'articles à bas prix sous ses marques de distributeur à marge plus élevée, notamment Favorite Day, Good & Gather et Mondo Llama.

Target réalise un chiffre d'affaires de plus de 30 milliards de dollars avec ses 48 marques propres, a révélé la société dans une présentation mardi, ajoutant que ces marques ont connu une croissance plus rapide que les ventes globales en 2022.

Elle prévoit maintenant de doubler le nombre de ses produits maison.

Target a déclaré qu'elle prévoyait de lancer ou d'étendre plus de 10 marques propres, ajoutant des milliers de nouveaux produits. La majorité de ces articles seront vendus à 3, 5, 10 et 15 dollars, selon le détaillant.

Cette décision intervient après que Target ait constaté une augmentation des ventes d'ornements à 3 $, de bougies à 5 $ et d'oreillers à 10 $, a déclaré Christina Hennington, directrice de la croissance de la société, lors d'un appel téléphonique mardi.

Elle suit également les plans de la chaîne de magasins à rabais Five Below Inc. d'ouvrir plus de 200 nouveaux magasins en 2023 et de convertir 400 magasins existants à son format "Five Beyond", qui vend des articles dont le prix est supérieur à son seuil de 5 $.

Arun Sundaram, analyste de CFRA Research, a déclaré que la motivation de Target pour baisser les prix était de générer plus de trafic dans ses magasins.

"Il est agréable de voir Target investir dans ses propres marques et utiliser cela comme un moyen de continuer à se différencier de Walmart et Kroger", a-t-il déclaré.

Les prix à la consommation ont augmenté à un rythme mensuel plus rapide en janvier, a indiqué le département du travail au début du mois. L'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,5 % en janvier, les prix de l'alimentation, du carburant et des vêtements ayant augmenté à un rythme plus rapide. Au cours des 12 mois jusqu'en janvier, l'inflation était de 6,4 %, contre 6,5 % en décembre.

Les dirigeants de Walmart ont déclaré la semaine dernière qu'ils avaient vu les consommateurs tendus graviter vers les marques de distributeur, telles que ses marques Great Value et Equate.

Les marques de distributeur de Target sont généralement plus chères que chez Walmart, comme l'a montré un examen de leurs prix en ligne effectué par Reuters. Par exemple, une bouteille de jus d'orange de 64 onces Great Value se vend 2,98 $ sur Walmart.com, contre 3,69 $ pour le jus d'orange Good & Gather de la même taille.

Dollar Tree, qui a abandonné sa politique de longue date de 1 $ en novembre 2021, a déclaré l'année dernière que son objectif de proposer davantage d'articles de 3 à 5 $ fonctionnait pour ses produits qui étaient en concurrence avec ceux des épiceries et des pharmacies, et a conduit à sa première augmentation de trafic en trois ans au cours de son troisième trimestre terminé le 29 octobre de l'année dernière.

La chaîne basée en Virginie a déclaré qu'elle prévoyait d'ajouter davantage d'articles à 3 et 5 dollars à son parc de 16 000 magasins dans les années à venir.