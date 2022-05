Les résultats des détaillants américains révèlent un fossé entre les acheteurs, alors que l'inflation augmente.

Alors que l'inflation élevée a fait grimper les prix de tout, des téléviseurs au dentifrice, les consommateurs à faible revenu ont réduit leurs habitudes de consommation, selon les magasins qui s'adressent à eux. Les acheteurs à revenus plus élevés ont fait preuve de résilience, s'arrachant des costumes sur mesure, des robes de créateurs et des chaussures, selon les grands magasins qui s'adressent à eux.

Jeudi, Dollar General a déclaré que les clients achetaient davantage de produits alimentaires et de boissons que de vêtements, de produits pour la maison et de produits saisonniers. Le rival Dollar Tree a déclaré que les acheteurs répondaient "favorablement" à ses nouveaux produits de "plus grande valeur" et à sa gamme plus large d'articles dont le prix varie entre 3 et 5 dollars.

Les magasins de la bannière Dollar Tree ont connu leur meilleur trimestre dans l'histoire de l'entreprise. Les ventes des magasins comparables ont bondi de 11,2 %.

Chez l'opérateur de grands magasins Macy's, qui a tendance à attirer les consommateurs à revenu moyen ou élevé, les clients ont dépensé de l'argent pour des articles non essentiels comme des costumes sur mesure, des robes et des produits de beauté.

Les ventes de ses grands magasins haut de gamme Bloomingdale's ont augmenté de 28 % au premier trimestre, tandis qu'elles ont augmenté de 25 % dans sa boutique de produits de beauté de luxe Blue Mercury. Jeff Gennette, PDG de Macy's, a déclaré que chez les ménages gagnant plus de 75 000 $ par an, la clientèle était "très saine, et les niveaux de dépenses étaient assez forts."

Bien que les ménages gagnant moins de 75 000 $ par an aient été "les plus touchés" par l'inflation, a déclaré Gennette, ils ont passé plus de temps à faire des achats dans les points de vente discount de Macy's.

Macy's a réaffirmé ses prévisions de ventes pour l'ensemble de l'année et a augmenté ses prévisions de bénéfices après que plusieurs autres détaillants, dont Walmart, Target et son rival Kohl's, aient réduit leurs prévisions, citant l'inflation, les stocks et les problèmes de chaîne d'approvisionnement.

Nordstrom, le rival de Macy's, s'est également écarté de la tendance des perspectives sombres, en publiant une augmentation robuste de ses prévisions.

Michael Witynski, PDG de Dollar Tree, a déclaré qu'il augmentait les investissements dans la main-d'œuvre, la distribution et sa chaîne d'approvisionnement.

"Nous prenons dès maintenant les mesures nécessaires pour nous positionner en vue d'une croissance accélérée dans ce que je considère comme le secteur le plus attractif de la vente au détail, en particulier dans l'environnement macroéconomique actuel", a-t-il déclaré jeudi.

Le grand rival Walmart a révélé dans ses résultats la semaine dernière que de nombreux acheteurs économisaient de l'argent en choisissant davantage de viande pour le déjeuner, de charcuterie, de bacon et de produits laitiers de marque de magasin, "sous étiquette privée". De nombreux clients à faible revenu ont également décidé d'acheter du lait dans des contenants d'un demi-litre plutôt que dans des contenants d'un gallon, a déclaré Walmart.

Mais même chez Walmart, certains clients plus aisés ont acheté des articles plus chers comme des consoles de jeux et des meubles de jardin.