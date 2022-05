Les valeurs de consommation divergent alors que Walmart déçoit, invoquant l'inflation

Les actions des valeurs de consommation discrétionnaire et de base ont évolué dans des directions opposées mardi, alors que des données encourageantes sur les ventes au détail ont été contrecarrées par des résultats et des objectifs financiers décevants de Walmart, qui a accusé une forte inflation.

Les actions de Walmart ont clôturé en baisse de 11,4 % après avoir annoncé une baisse de 25 % de ses bénéfices trimestriels et réduit ses perspectives de bénéfices pour l'ensemble de l'année en raison de la hausse des coûts du carburant et de la main-d'œuvre.

Cela a mis les actions de Walmart sur la voie de sa plus grande chute quotidienne en pourcentage depuis une chute de 11,79 % le 16 octobre 1987, la dernière session de négociation avant le krach boursier du "lundi noir" au cours duquel l'indice Dow Jones a plongé de plus de 22 %.

Tirées par Walmart, les actions de Target Corp ont terminé en baisse de plus de 1% avant la publication de ses résultats mercredi matin. Dollar General et Dollar Tree ont tous deux chuté de 3 %.

Mais alors que le secteur de la consommation de base du S&P 500 a baissé de 1 %, le secteur de la consommation discrétionnaire de l'indice de référence a gagné 2,7 %, certaines actions de vêtements, de voyages et de constructeurs automobiles ayant gagné du terrain.

Les données ont montré que les ventes au détail américaines ont fortement augmenté en avril, les consommateurs ayant dépensé davantage sur les véhicules à moteur en raison de l'amélioration de l'offre. Ils ont également dépensé davantage dans les restaurants, stimulant ainsi l'économie au début de ce trimestre.

Le contraste, selon certains stratèges, s'explique par le fait que l'inflation galopante a un impact plus important sur les clients à faible revenu qui font leurs courses chez Walmart ou dans les magasins à un dollar que sur les consommateurs qui peuvent encore acheter des articles plus coûteux auprès de sociétés telles que Under Armour, en hausse de 4 %, Ralph Lauren, en hausse de 3,8 % et PVH Corp en hausse de 3,4 %.

Étant donné que les augmentations de prix résultant de la guerre entre la Russie et l'Ukraine concernaient des achats dont "le consommateur ne peut se passer", comme la nourriture et l'énergie, Eric Theoret, stratège macroéconomique mondial chez Manuvie, a déclaré que les consommateurs à faible revenu subissent un "véritable choc de revenu".

"En termes de capacité à dépenser, le consommateur à faible revenu est également beaucoup plus proche d'avoir épuisé son épargne pandémique. En ce qui concerne les revenus, nous constatons de solides gains salariaux dans les quintiles inférieurs, mais même ceux-ci ne parviennent pas à suivre le rythme de l'inflation, ce qui érode la capacité des consommateurs à dépenser", a déclaré M. Theoret.

Cette tendance s'est également manifestée dans les actions des sociétés de produits alimentaires emballés, telles que Kraft Heinz, en baisse de 2 %, et General Mills, en baisse de 0,7 %, après que Walmart a déclaré que les acheteurs se sont tournés vers les produits moins chers de la marque du magasin au détriment des marques connues.

Néanmoins, si certains consommateurs plus aisés recherchent également des économies dans les épiceries, les données sur les ventes au détail ont montré que les gens ont encore de l'argent à dépenser, a noté Lindsey Bell, chef des marchés et de la stratégie monétaire chez Ally.

"Le consommateur dépense encore. Le consommateur n'est pas mort ... Le consommateur est vraiment intéressé à dépenser son argent pour des services et des expériences", a déclaré Bell, en notant que cela pourrait expliquer en partie la hausse des actions des magasins de vêtements.

"Sortir, prendre part à différentes activités nécessite de s'habiller en conséquence", a-t-elle ajouté.

En outre, jusqu'à présent en 2022, le secteur des produits de base a surperformé, affichant une baisse de 1 % depuis le début de l'année, par rapport à un plongeon d'environ 25,9 % des actions de consommation discrétionnaire.

"Les investisseurs commencent à se rendre compte qu'ils ont laissé pour mort les actions du secteur de la consommation discrétionnaire en général, avec une sortie importante du secteur de la consommation discrétionnaire au profit des produits de base", a déclaré Bell.

Jim Paulsen, stratège en chef des investissements chez The Leuthold Group à Minneapolis, a fait remarquer que même si les consommateurs sont très craintifs en ce moment, "ils sont en très bonne forme."

"Presque toutes les craintes que nous avons sont vraiment liées à une seule crainte - l'inflation", a déclaré Paulsen. Mais il pense que l'inflation est peut-être en train de se stabiliser, ce qui signifierait que les investisseurs et les consommateurs peuvent également cesser de s'inquiéter de choses comme la hausse des rendements obligataires, les hausses de taux de la Réserve fédérale ou une récession imminente.

"Si l'inflation se stabilise, cela va renforcer la confiance des consommateurs. Je pense que cela va traverser Main Bourse aussi bien que Wall Bourse", a-t-il déclaré.