Marketmind : Faites tourner votre moteur

Et si les prix du pétrole augmentaient de 50 % cette année ? Pendant le long week-end du Memorial Day, quelque 39 millions d'Américains prendront la route et parcourront au moins 80 km, soit une hausse de 8,3 % par rapport à l'année dernière, selon l'American Automobile Association.

La consommation de carburant pendant la saison de conduite de cet été - entre le Memorial Day et la fête du travail en septembre - sera supérieure de 75 000 barils par jour à celle de 2021, selon l'administration américaine d'information sur l'énergie (EIA). En termes corrigés de l'inflation, les prix seront les plus élevés depuis 2014, ajoute-t-elle.

Tout cela ne laisse que peu de répit aux marchés pétroliers, où les contrats à terme sur le Brent atteignent des sommets de deux mois au-dessus de 117 dollars le baril.

La demande d'énergie devrait également s'accélérer en Chine, où Shanghai rouvrira ses portes après avoir été verrouillée.

Cette demande supplémentaire intervient alors que les pénuries d'approvisionnement pourraient s'aggraver. La Russie prévoit une baisse de la production de brut allant jusqu'à 8 % cette année alors que l'Europe négocie une interdiction du pétrole russe.

Le groupe des producteurs de l'OPEP+ continue quant à lui à repousser les appels à une augmentation de la production de brut, s'en tenant aux plans d'augmentation mensuelle de la production de 432 000 points de base.

Les consommateurs dépensant davantage pour le pétrole, vont-ils réduire leurs autres dépenses ? Les analystes pensent que oui. Les détaillants Macy's, Dollar General et Dollar Tree ont affiché des résultats et des prévisions optimistes, bien que cela indique également que les acheteurs optent pour des options moins chères pour compenser d'autres dépenses.

Quoi qu'il en soit, ces résultats, ajoutés au procès-verbal de la réunion de la Réserve fédérale de mercredi qui a été perçu comme moins belliciste que prévu, ont permis de forts gains à la Bourse.

Les actions américaines semblent prêtes à mettre fin à leur plus longue série de pertes hebdomadaires depuis des décennies, le Nasdaq, chargé de technologie, ayant particulièrement bénéficié d'un recul des attentes de relèvement des taux de la Fed et de la baisse de 20 points de base des rendements du Trésor à 10 ans ce mois-ci.

Pourtant, après les gains réalisés en Asie, les marchés sont devenus prudents, et les actions européennes et américaines devraient ouvrir en baisse. Il est possible que peu de gens veuillent s'asseoir sur de grosses positions longues pendant le long week-end américain.

Graphique : Memorial Day -

Les développements clés qui devraient fournir plus de direction aux marchés vendredi :

- Les bénéfices industriels de la Chine chutent en avril

-Le marché du travail américain est chaud, mais la baisse des bénéfices jette une ombre sur lui

- Enquête de l'Université du Michigan sur le sentiment des consommateurs en mai

- L'économiste en chef de la BCE, Philip Lane, s'exprime