Dollarama inc. est une entreprise canadienne qui offre un assortiment varié de marchandises générales, de produits de consommation et d'articles saisonniers. La société exerce ses activités par l'entremise de ses filiales, soit Dollarama S.E.C. et Dollarama International Inc. (Dollarama International). Dollarama S.E.C. exploite la chaîne de magasins au Canada et exerce des activités de soutien logistique et administratif connexes. Dollarama International exerce des activités de vente au détail en Amérique latine par l'entremise de Dollarcity, un détaillant à valeur ajoutée qui offre un assortiment de marchandises générales, de produits de consommation et d'articles saisonniers dans des magasins situés au Salvador et au Guatemala et dans des magasins situés en Colombie et au Pérou. Dollarama International vend également des marchandises et fournit des services à Dollarcity. La Société, par l'entremise de Dollarama International, est le principal fournisseur de produits de Dollarcity. La Société exploite environ 1 507 magasins au Canada.

Secteur Magasins discount