Dolphin Capital conclut un accord de financement pour Kilada Golf Club

Dolphin Capital Investors LTD - investisseur basé aux Îles Vierges britanniques dans le développement de complexes hôteliers haut de gamme en Méditerranée orientale - convient d'un accord pour décrocher le financement nécessaire à la finalisation du Kilada Golf Course et du County Club par le biais d'une répartition de 85 % à 15 % avec son partenaire de coentreprise. Dolphin Capital sera responsable de 85% du financement de la première phase, et le partenaire déploiera 2,5 millions d'euros dans le projet Kilada avec effet immédiat.

Négociation actuelle : 3,80 pence par action

Opérations sur 12 mois : en hausse de 8,6

Par Will Neill, journaliste à Alliance News

