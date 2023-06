Dolphin Capital devient DCI Advisors à la suite d'un différend contractuel

(Alliance News) - DCI Advisors Ltd a déclaré mercredi qu'elle avait changé son nom de Dolphin Capital Investors, suite à la résiliation de son contrat avec son gestionnaire d'investissement.

Le fonds d'investissement immobilier basé à Londres a déclaré que ses actions continueraient à être négociées sous le symbole "DCI LN".

Elle a expliqué que ce changement de nom correspondait à la résiliation de son contrat avec son gestionnaire d'investissement, Dolphin Capital Partners Ltd, en mars dernier.

L'accord avait été conclu le 1er décembre 2021.

Dolphin Capital Investors a déclaré avoir appris que DCP "a conclu un accord d'option non divulgué avec l'acheteur du centre de villégiature Amanzoe à Porto Heli, en Grèce, en même temps que la société a vendu sa participation dans le centre de villégiature" en 2018. Il a déclaré que l'accord d'option permettait à DCP d'acheter 15% supplémentaires de DolphinCI Fourteen Ltd, la structure d'accueil détenant le centre de villégiature Amanzoe. L'accord d'option non divulgué s'ajoutait à un accord distinct qui avait été divulgué pour l'acquisition par DCP de 15 % de DolphinCI Fourteen.

L'accord DCP non divulgué a mis Dolphin Capital Investors en infraction avec les règles d'admission à la cote de l'AIM, a expliqué la société, qui va s'auto-déclarer auprès de la Bourse de Londres.

Les actions de la société n'étaient pas négociées à 3,95 pence chacune à Londres mercredi après-midi.

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.