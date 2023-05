Dolphin Capital fait appel à un prêt pour fournir un fonds de roulement

Dolphin Capital Investors Ltd - real estate investment trust - Says a tiré le troisième d'un certain nombre d'accords de prêt avec les actionnaires de DCI, qui sont destinés à fournir un fonds de roulement supplémentaire et qui devraient s'élever jusqu'à 2,0 millions d'euros. Ce prêt a été consenti par Discover Investment Co qui est une partie liée comme indiqué dans l'annonce du 19 avril. La société explique que ces prêts d'actionnaires ont des conditions identiques et sont d'une durée de 12 mois, avec un taux d'intérêt de 12 % par an. L'entreprise a l'intention de rembourser les prêts d'actionnaires à partir du produit de la vente des actifs de l'entreprise.

Cours actuel de l'action : 3,70 pence, en baisse de 2,6 % à Londres vendredi.

Variation sur 12 mois : en hausse de 5,7

