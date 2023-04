Le litige entre Dolphin Capital et son ancien gestionnaire d'investissement se poursuit

(Alliance News) - Dolphin Capital Investors Ltd a déclaré mardi qu'elle réfute les allégations faites par son ancien gestionnaire d'investissement, Dolphin Capital Partners Ltd, devant la Haute Cour d'Angleterre.

En outre, DCP a déclaré mardi "réfuter vigoureusement toutes les allégations avancées par DCI".

En mars, l'investisseur londonien dans des complexes hôteliers haut de gamme en Méditerranée orientale a déclaré qu'il avait mis fin à son accord de gestion des investissements avec Dolphin Capital Partners Ltd. L'accord avait été conclu le 1er décembre 2021.

Dolphin Capital Investors a également révoqué Miltos Kambourides en tant que membre du conseil d'administration. M. Kambourides est le cofondateur et l'associé gérant de DCP.

Dolphin Capital Investors a déclaré avoir appris que DCP "a conclu un accord d'option non divulgué avec l'acheteur du centre de villégiature Amanzoe à Porto Heli, en Grèce, en même temps que la société a vendu sa participation dans le centre de villégiature" en 2018. Il a déclaré que l'accord d'option permettait à DCP d'acheter 15% supplémentaires de DolphinCI Fourteen Ltd, la structure d'accueil détenant le centre de villégiature Amanzoe. L'accord d'option non divulgué s'ajoutait à un accord distinct qui avait été divulgué pour l'acquisition par DCP de 15 % de DolphinCI Fourteen.

L'accord DCP non divulgué a mis Dolphin Capital Investors en infraction avec les règles d'admission à la cote de l'AIM, a expliqué la société, qui va signaler elle-même l'infraction à la bourse de Londres.

"La société cherche à mettre en œuvre toutes les options légales pour récupérer la valeur découlant de l'accord d'option non divulgué qui est la propriété de la société", a déclaré Dolphin Capital Investors. "Les administrateurs estiment que cette valeur pourrait être importante dans le contexte de la taille de la société, mais en temps utile ne disposent pas de suffisamment d'informations pour mettre un quantum précis sur cela."

Mardi, la société a déclaré que DCP avait déposé une plainte contre Dolphin Capital Investors, alléguant une "rupture de contrat répudiatoire par la société en relation avec la résiliation par la société de l'accord de gestion d'investissement antérieur".

"La société considère que cette plainte est opportuniste et sans fondement, elle la défendra vigoureusement et prépare sa propre demande reconventionnelle", a déclaré Dolphin Capital Investors.

Mardi également, DCP a répondu aux demandes de Dolphin Capital Investors. DCP a déclaré qu'elle cherchait à obtenir une déclaration selon laquelle elle n'avait "jamais manqué à aucun de ses devoirs envers DCI".

"En outre, DCP demande le règlement intégral des frais de gestion en suspens et impayés

de l'IMA, les frais qui auraient été payables à DCP si l'IMA avait été résilié en bonne et due forme avec préavis, les pertes causées à DCI.

de l'IMA, les pertes causées aux autres activités de gestion d'investissement de DCP par la prétendue illégalité de l'IMA.

illégale de l'IMA, les pertes résultant des déclarations préjudiciables faites par DCI et ses

ses administrateurs concernant les actions des DCP et toutes les autres dépenses liées à la répudiation illégale de l'IMA, y compris les frais de justice.

IMA, y compris les frais de justice", a déclaré la société.

"DCP n'a plus confiance dans la capacité des administrateurs actuels de DCI à gérer efficacement et correctement les affaires de DCI et de ses filiales.

gérer efficacement et correctement les affaires de DCI et de ses filiales en Grèce, à Chypre et en Croatie, ni dans leur capacité à poursuivre le développement harmonieux de Kilada.

de poursuivre le développement harmonieux de Kilada et la cession ordonnée du portefeuille d'actifs restant de la société.

portefeuille d'actifs restants de la société".

Dans Aptil, DCP affirme avoir vendu toutes ses actions dans Dolphin Capital et ne plus détenir aucune participation dans la société. Elle détenait auparavant une participation de 9,73 % dans la société.

Les actions de Dolphin Capital Investors ont clôturé en baisse de 1,3 % à 3,80 pence chacune à Londres mardi.

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

