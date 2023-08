Dolphin Entertainment, Inc. est une société de marketing de divertissement et de développement de contenu de qualité. L'entreprise, par l'intermédiaire de ses filiales, fournit des services de marketing et de publicité à de nombreuses marques dans les secteurs du cinéma, de la télévision, de la musique, des jeux, de la gastronomie, de l'hôtellerie et de l'art de vivre. La société opère à travers deux segments : le segment de la publicité et du marketing de divertissement et le segment de la production de contenu. Le segment de la publicité et du marketing de divertissement propose des relations publiques, du marketing de contenu de divertissement, des communications stratégiques, des médias sociaux et du marketing d'influence, un branding créatif et la production de contenu vidéo promotionnel. Le segment de la production de contenu est composé de Dolphin Films, Inc. (Dolphin Films) et d'un département au sein de Dolphin, qui produit et distribue des longs métrages et du contenu numérique. Ses filiales comprennent West LLC, The Door Marketing Group LLC, Viewpoint Computer Animation, Inc. et Shore Fire Media, Ltd.

Secteur Production de spectacles