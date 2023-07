Dolphin Offshore Enterprises (India) Limited est une société holding basée en Inde. L'entreprise est engagée dans l'activité de services offshore. Ses services comprennent la plongée et l'ingénierie sous-marines, la conception et l'ingénierie, l'exploitation et la gestion de navires, la logistique maritime, la réparation de navires et de plates-formes, la fabrication, les services d'électricité et d'instrumentation, le raccordement et la mise en service offshore, et la réalisation de contrats d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) clés en main. Ses filiales comprennent Dolphin Offshore Shipping Limited (DOSL), Dolphin Offshore Enterprises (Mauritius) Private Ltd (DOEMPL) et Global Dolphin Drilling Company Limited (GDDC). DOSL est impliquée dans les activités de propriété, d'exploitation et de gestion de navires et dans la gestion de la logistique maritime. DOEMPL, en plus de posséder des navires, fournit également toute la gamme de services que la société fournit au marché international. GDDC fournit des unités de forage en mer qui sont utilisées pour l'exploration et la production de pétrole et de gaz.