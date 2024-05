Dolphin Offshore Enterprises (India) Limited est une entreprise basée en Inde, qui fournit des services sous-marins à l'industrie pétrolière et gazière indienne. Elle a développé un portefeuille diversifié de projets clés en main impliquant des services sous-marins et maritimes et en tant qu'entrepreneur EPC. Ses services comprennent la plongée et les services sous-marins, la fabrication/l'installation, les projets EPC clés en main, les réparations d'appareils de forage et de navires et l'ingénierie de conception. Elle offre des services sous-marins complets, notamment des services de plongée à l'air, au gaz mixte et à saturation, à l'industrie pétrolière et gazière offshore indienne. Elle fournit des installations de réparation pour les navires et les plates-formes de forage, en cale sèche, ainsi qu'en condition flottante. Elle fournit une gamme de services de réparation, notamment des réparations de coque, des travaux d'électricité, de climatisation, de réfrigération, de moteurs (révisions et remplacements), de tuyauterie et de réparation de pont. Elle fournit également des services de fabrication à terre aux installations de raffinage et de traitement du pétrole et du gaz, aux ports et aux centrales nucléaires.