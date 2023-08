Doma Holdings, Inc, anciennement Capitol Investment Corp. V, offre des solutions de transactions immobilières. Les marques de la société comprennent States Title, North American Title Company (NATC) et North American Title Insurance Company (NATIC). Elle offre des solutions aux prêteurs, aux professionnels de l'immobilier, aux agents de titres et aux propriétaires, ce qui les aide à conclure les transactions immobilières. Ses produits comprennent Doma Intelligence, Doma Title, Doma Escrow et Doma Close. Doma Intelligence extrait automatiquement des données publiques et privées pour alimenter des algorithmes d'apprentissage automatique, qui éliminent les tâches du processus de clôture manuel. Son Doma Title remplace le processus de recherche de titres par une solution rapide qui combine l'analyse prédictive et les modèles d'assurance des risques. Sa solution Doma Escrow permet de remplacer le processus manuel et sujet aux erreurs de la collaboration traditionnelle en matière d'honoraires et du contrôle de la qualité des documents. Doma Close est un système numérique multipartite qui orchestre le processus de clôture.