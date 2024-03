Doma Holdings, Inc. est une société de technologie immobilière qui propose des transactions immobilières. Ses secteurs d'activité sont la distribution et la souscription. Le segment Distribution de la société reflète les activités de ses agents directs, à savoir l'acquisition des commandes des clients et la fourniture de services de titres et de dépôt fiduciaire pour les transactions immobilières. Le secteur de la souscription reflète les résultats de l'activité de souscription d'assurance titres, y compris les polices référées par ses agents directs et les réseaux d'agents tiers. La société propose une offre de services qui répond aux besoins de tous les acteurs impliqués dans le processus de clôture pour toutes les transactions passant par sa plateforme Doma Intelligence. Elle propose des solutions pour les prêteurs, les professionnels de l'immobilier, les agents immobiliers et les propriétaires, qui les aident à conclure des transactions immobilières. Les filiales de la société comprennent States Title Holding, Inc, Doma Corporate LLC, States Title, LLC, Doma Title Insurance, Inc et North American Services, LLC.