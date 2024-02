Domain Holdings Australia Limited est un marché de services et de technologies immobilières basé en Australie qui se concentre sur des portefeuilles de marques immobilières en Australie. La société propose des solutions de recherche et d'inscription de propriétés, de données, d'agents et de consommateurs pour un groupe de clients et leurs décisions en matière de propriété. Ses segments comprennent Core Digital, Consumer Solutions et Print. Core Digital est une entreprise de médias et de services immobiliers axée sur le numérique qui fournit des solutions de marketing et des outils de recherche pour les propriétés résidentielles, commerciales et rurales, ainsi que des informations pour les acheteurs, les investisseurs, les vendeurs et les locataires dans toute l'Australie. Le segment Consumer Solutions met les consommateurs en contact avec des services à différentes étapes du cycle de vie des biens immobiliers, notamment des prêts immobiliers, des assurances, des services commerciaux et des raccordements aux services publics résidentiels. Le segment Print se consacre à l'édition de journaux et de magazines sur l'immobilier. Son portefeuille de marques comprend Domain, Allhomes, Domain Insure, MarketNow, Pricefinder, Homepass et d'autres.

Secteur Internet