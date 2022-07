Dominion Energy, Inc. : Goldman Sachs toujours à vendre sur le dossier

Données financières USD EUR CA 2022 16 174 M - 15 887 M Résultat net 2022 3 295 M - 3 237 M Dette nette 2022 43 583 M - 42 812 M PER 2022 19,5x Rendement 2022 3,35% Capitalisation 64 998 M 64 998 M 63 848 M VE / CA 2022 6,71x VE / CA 2023 6,67x Nbr Employés 17 100 Flottant 99,9% Graphique DOMINION ENERGY, INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique DOMINION ENERGY, INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 18 Dernier Cours de Clôture 80,03 $ Objectif de cours Moyen 88,53 $ Ecart / Objectif Moyen 10,6% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Robert M. Blue Chairman, President & Chief Executive Officer James R. Chapman Chief Financial Officer, Treasurer & Executive VP Diane Leopold Chief Operating Officer & Executive VP Carlos M. Brown Chief Compliance Officer, SVP & General Counsel Michael D. Frederick Senior Vice President–Administrative Services Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) DOMINION ENERGY, INC. 1.87% 64 998 NEXTERA ENERGY -14.77% 156 315 DUKE ENERGY CORPORATION 2.55% 82 826 SOUTHERN COMPANY 3.27% 75 939 IBERDROLA, S.A. -1.39% 66 399 ENEL S.P.A. -26.54% 53 545