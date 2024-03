Trois groupes de droite ont intenté un procès à l'administration Biden, lundi, concernant son approbation d'un projet éolien au large de la côte de Virginie, alléguant qu'elle n'avait pas pris en compte l'impact de l'installation sur les baleines menacées d'extinction.

La plainte fédérale déposée par le Heartland Institute, le Committee for a Constructive Tomorrow (CFACT) et le National Legal and Policy Center vise à stopper la construction du projet éolien offshore de Dominion Energy Inc. sur la côte de Virginie dans l'attente d'une nouvelle analyse fédérale des risques pour la baleine franche de l'Atlantique Nord par le National Marine Fisheries Service (NMFS).

Le développement de l'énergie éolienne en mer est un élément majeur de la stratégie du président Joe Biden visant à décarboniser le secteur de l'électricité aux États-Unis pour lutter contre le changement climatique. L'institut Heartland et le CFACT ont tous deux rejeté les données scientifiques générales montrant que le changement climatique est dû à l'utilisation de combustibles fossiles par l'homme. Ils ont également critiqué l'énergie éolienne en mer qu'ils considèrent comme coûteuse et peu fiable.

Les groupes affirment que l'analyse du NMFS, connue sous le nom d'avis biologique, n'a pas pris en compte de manière adéquate les impacts combinés de tous les projets éoliens offshore prévus le long de la côte atlantique sur la population de baleines franches.

"Cet avis biologique erroné émis par le NMFS est un exemple classique d'abdication de son devoir de fournir une protection significative à une espèce en voie de disparition", a déclaré James Taylor, président de l'institut Heartland, dans un communiqué.

"Faire de la politique avec une espèce aussi emblématique que la baleine noire est un exemple vraiment pathétique de l'allégeance de l'administration Biden à l'alarmisme climatique.

Le projet de Dominion comprendra 176 turbines situées à 43,45 km de la côte de Virginia Beach. La construction devrait commencer cette année et, une fois construite, elle produira suffisamment d'électricité pour alimenter 660 000 foyers.

Les représentants du NMFS et du ministère de l'intérieur, qui font partie des sept défendeurs fédéraux cités dans le procès, n'ont pas souhaité faire de commentaires. En début d'année, l'administration Biden a publié une stratégie visant à protéger les baleines franches tout en soutenant ses objectifs en matière d'énergie éolienne en mer.

Dominion a déclaré que l'action en justice n'était pas fondée.

"Le consensus écrasant des agences fédérales et des organisations scientifiques est que l'éolien offshore n'a pas d'impact négatif sur la vie marine. Nous avons mis en place de solides protections environnementales pour ce projet et nous sommes convaincus que la baleine franche de l'Atlantique Nord sera protégée", a déclaré la société dans un communiqué.

La plainte a été déposée devant le tribunal fédéral du district de Columbia. (Reportage de Nichola Groom ; rédaction de Barbara Lewis)