Dominion Energy achète un projet solaire en Virginie

Le projet solaire, appelé Foxhound, est en cours de développement depuis six ans et produira suffisamment d'énergie propre pour alimenter plus de 17 000 foyers, a indiqué Longroad dans un communiqué de presse.

Les détails financiers de l'accord n'ont pas été divulgués.

Dominion et d'autres grandes entreprises américaines de services publics ayant des projets d'énergie renouvelable devraient bénéficier d'un nouveau financement fédéral pour l'énergie propre dans le cadre de la loi sur la réduction de l'inflation, d'un montant de 430 milliards de dollars. Cette loi prévoit des milliards de dollars de crédits d'impôt et de paiements directs pour l'énergie solaire, l'énergie éolienne, les batteries et d'autres sources d'énergie afin d'assurer la transition par rapport aux combustibles fossiles.

La clôture financière de l'acquisition par Dominion est prévue après l'achèvement mécanique du projet en janvier 2024.