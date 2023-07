La valeur du jour à Wall Street - Dominion Energy cède ses 50% de Cove Point LNG à Berkshire Hathaway Energy

L'entreprise de production et de distribution d'électricité, Dominion Energy, a vendu sa participation de 50% dans Cove Point LNG à Berkshire Hathaway Energy. L'action Dominion Energy recule de 0,33% à 51,41 dollars alors que le groupe énergétique utilisera le produit de la transaction pour se désendetter. Berkshire Hathaway Energy, qui est détenue à 92% par Berkshire Hathaway, exploite actuellement l'installation et possède une participation de 25% dans Cove Point LNG. Celle-ci passe désormais à 75% tandis que le solde reste détenu par une filiale de Brookfield Infrastructure Partners.



La valeur totale de la transaction est de 3,3 milliards de dollars. Elle sera financée par la trésorerie disponible, y compris les liquidités provenant de la cession de certains investissements.



En prenant le contrôle d'une installation pouvant exporter du GNL, la société d'investissement de Warren Buffett renforce son exposition au secteur de l'énergie.



" Depuis 2002, Cove Point a été un excellent fournisseur de services pour ses clients internationaux et nationaux - reliant les approvisionnements en gaz mondiaux aux clients américains, et les approvisionnements en gaz américains aux clients du monde entier. Cependant, cet investissement n'est pas essentiel pour Dominion Energy, car nous nous concentrons sur nos activités de services publics réglementés " a déclaré le PDG de Dominion Energy, Robert M. Blue.



La finalisation de la transaction est anticipée d'ici la fin de l'année 2023.