Le principal indice boursier du Canada a chuté mercredi, notamment les valeurs financières et industrielles, la perspective de voir les taux d'intérêt rester à des niveaux élevés pendant une période prolongée ayant pesé sur le sentiment des investisseurs.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 186,8 points, soit 0,9 %, à 20 226,96, sa plus forte baisse depuis le 15 août.

Les actions de Wall Street ont également chuté après que les données du secteur des services, plus élevées que prévu, aient alimenté les craintes d'une inflation galopante et de taux d'intérêt plus élevés pendant plus longtemps.

La Banque du Canada a maintenu son taux d'intérêt de référence à 5%, son plus haut niveau depuis 22 ans, comme prévu, mais a déclaré qu'elle pourrait resserrer davantage ses taux si les pressions inflationnistes persistaient. La banque centrale a relevé ses taux d'un quart de point en juin et en juillet.

"Il pourrait y avoir d'autres mesures d'ajustement si nécessaire, mais pour l'instant, il convient de voir comment les données à venir vont évoluer", a déclaré Darcy Briggs, gestionnaire de portefeuille chez Franklin Templeton Canada.

L'économie canadienne s'est contractée de manière inattendue au deuxième trimestre, tandis que l'inflation s'est accélérée en juillet pour atteindre 3,3 %. Les valeurs financières, fortement pondérées, ont baissé de 0,7 % et les valeurs industrielles de 1,3 %.

Les actions d'Enbridge ont été parmi les plus fortes baisses. Elles ont chuté de 5,9 % après que l'opérateur canadien de pipelines a déclaré qu'il achèterait trois services publics à Dominion Energy pour 14 milliards de dollars, dette comprise. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Siddarth S à Bengaluru ; rédaction de Tasim Zahid, Will Dunham et Shweta Agarwal)