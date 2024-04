Les autorités de régulation des services publics de Virginie ont approuvé vendredi de nouveaux projets solaires d'une capacité totale de 764 MW, qui viendront étoffer le portefeuille d'énergies propres de Dominion Energy dans cet État américain.

Parmi la douzaine de projets approuvés par la Virginia State Corporation Commission figurent quatre installations solaires - totalisant 329 MW - qui seront détenues ou acquises par Dominion, ainsi que des accords d'achat d'électricité pour des projets solaires indépendants qui fourniront une capacité totale de 435 MW.

Une fois le projet achevé, Dominion disposera de plus de 4 600 MW de projets solaires approuvés en Virginie, capables d'alimenter plus de 1,1 million de foyers à la pointe de la production, selon la compagnie d'électricité. Dominion prévoit que les projets solaires seront mis en service en 2026, sous réserve de l'obtention des autorisations locales et nationales.

Dominion a proposé ces projets aux autorités de régulation de Virginie en octobre dernier, afin de tirer parti des mesures incitatives fédérales en faveur des énergies propres prévues par la loi sur la réduction de l'inflation (Inflation Reduction Act). Cette loi prévoit des milliards de dollars de crédits d'impôt et de paiements directs pour les ressources énergétiques propres.