DHH SpA, anciennement connue sous le nom de Dominion Hosting Holding SpA, est une entreprise italienne active dans le secteur de la technologie. La société investit dans les fournisseurs d'hébergement, localisés dans les économies numériques émergentes de la zone euro-méditerranéenne. La société fournit une réflexion stratégique, des solutions technologiques et un savoir-faire marketing pour aider les entités d'hébergement dans les pays européens émergents à améliorer leurs activités et à maximiser leur impact sur le marché. La société cherche à servir les entités numériques émergentes où la pénétration d'Internet est encore embryonnaire, comme en Italie, dans les Balkans (Slovénie, Croatie, Serbie, Bosnie, Albanie, Macédoine, Monténégro, Grèce) et en Europe centrale et orientale (Bulgarie, Roumanie, Grèce, Slovaquie, Hongrie).