DHH enregistre une croissance à deux chiffres au cours du trimestre et évalue de nouvelles opportunités de fusions-acquisitions

(Alliance News) - DHH Spa a annoncé jeudi que les revenus du premier trimestre ont augmenté de 42 % en glissement annuel pour atteindre 8,4 millions d'euros, contre 5,9 millions d'euros au cours de la même période l'année dernière.

Comme l'explique la société, la croissance organique s'est élevée à 13 %, principalement en raison d'une augmentation de l'activité IaaS, le plus grand segment de revenus du groupe, qui a connu une croissance organique de 23 % au cours de la période. Les revenus récurrents représentent environ 95 % du total des revenus. Les pays des Balkans ont été les plus performants en termes de croissance organique, avec des augmentations de 15% en Slovénie, 13% en Croatie, 16% en Serbie et 18% en Bulgarie.

L'Ebitad ajusté a augmenté à 2,7 millions d'euros, soit 39 %, contre 1,9 million d'euros au 1er trimestre 2022, le chiffre ajusté ne tenant pas compte de l'impact des revenus et des coûts non récurrents. La croissance organique de l'Ebitad ajusté a été de 14 %, le reste provenant des activités de fusions et acquisitions. L'entreprise souligne également qu'au premier trimestre 2022, la crise énergétique n'était pas encore évidente, ce qui rend la croissance organique encore plus significative.

Le bénéfice d'exploitation ajusté - qui exclut l'impact des revenus et des coûts non récurrents et des éléments non opérationnels tels que la dépréciation des actifs comptabilisés uniquement conformément aux principes civils et fiscaux - a augmenté de 25 % pour atteindre 1,3 million d'euros, contre 1 million d'euros au premier trimestre de l'année précédente.

Le flux de trésorerie d'exploitation a augmenté de 67 %, passant de 1,9 million d'euros à 3,2 millions d'euros, dont 607 000 euros sont dus à la croissance organique.

La position financière nette a légèrement augmenté pour atteindre 6,3 millions d'euros, contre 6 millions d'euros l'année précédente, malgré le décaissement lié à l'acquisition de Misterdomain.

"En termes de perspectives d'activité, le groupe s'efforce d'accroître la performance organique des sociétés de son portefeuille sur tous les indicateurs financiers clés, en mettant l'accent sur la génération et la conversion de trésorerie, tout en recherchant activement de nouvelles opportunités de fusions-acquisitions sur le marché", a expliqué la société.

L'action DHH reste inchangée à 15,30 EUR par action.

