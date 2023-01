L'Europe en recul, le pétrole parmi les pires sur le Mib

(Alliance News) - Mardi à la mi-journée, la Piazza Affari battait en retraite après une ouverture haussière, de même que Francfort, tandis que Londres restait dans le rouge comme ce matin et que Paris se maintenait juste au-dessus du pair.

Ainsi, le FTSE Mib est dans le rouge de 0,2 pour cent à 25 766,90, la Mid-Cap est en baisse de 0,1 pour cent à 43 124,33, la Small-Cap est en baisse de 0,2 pour cent à 29 712,84, et l'Italie Growth est la seule en hausse, de 0,4 pour cent à 9 604,21.

En Europe, le CAC 40 de Paris a augmenté de 0,1 %, le FTSE 100 de Londres a cédé 0,4 %, et le DAX 40 de Francfort a baissé de 0,2 %.

Une tendance à la baisse, donc, malgré les données flash publiées mardi par Markit Economics, selon lesquelles l'indice composite S&P Global PMI de l'industrie manufacturière de la zone euro, corrigé des variations saisonnières, a augmenté en janvier pour le troisième mois consécutif, passant de 49,3 en décembre à 50,2, dépassant ainsi le seuil de non-changement de 50,0 et indiquant ainsi la première expansion de l'activité économique, bien que marginale, depuis juin dernier.

En Allemagne, le PMI composite préliminaire de S&P Global s'est établi à 49,7 en janvier 2023, contre 49,0 en décembre 2022, selon les estimations rapides publiées mardi par Markit Economics.

Bien que se contractant pour le septième mois consécutif, le dernier relevé est le plus élevé de cette séquence et marque la troisième augmentation mensuelle consécutive.

À Milan, sur la liste principale de Piazza Affari, Terna a gagné 0,3 %, après avoir annoncé lundi que le membre du conseil d'administration Ernesto Carbone avait démissionné avec effet immédiat suite à sa nomination par la session conjointe du Parlement en tant que membre du Conseil supérieur de la magistrature.

FinecoBank - qui figure parmi les plus mauvais élèves avec une baisse de 1,5 pour cent - a annoncé lundi que son conseil d'administration demandera aux actionnaires l'autorisation d'acheter un maximum de 246 015 de ses propres actions ordinaires.

Les actions, qui représentent moins de 0,1 pour cent de son capital social, seront utilisées pour mettre en œuvre le plan "Sistema 2023 PFA" pour les conseillers financiers identifiés comme le personnel le plus pertinent.

Seul Saipem a fait pire, avec une baisse de 1,9 %.

Eni a également fait mauvaise figure, laissant 1,1 % sur le parterre. La société a annoncé lundi que son PDG, Claudio Descalzi, et le PDG de Sonatrach, Toufik Hakkar, ont signé à Alger des accords stratégiques décrivant les futurs projets communs en matière d'approvisionnement énergétique, de transition énergétique et de décarbonisation.

Tenaris, la troisième plus grande action pétrolière du Mib, est également au plus bas, perdant 1,0 %.

Telecom Italia a inversé la tendance et, après avoir ouvert en hausse de 1,4 %, est maintenant en baisse de 0,1 %. Suite à l'approbation du conseil d'administration le 18 janvier et à la conclusion des activités de bookbuilding, TIM a placé une obligation non garantie à taux fixe de 850 millions d'euros offerte aux investisseurs institutionnels.

Le produit de la nouvelle émission sera utilisé pour optimiser et refinancer les échéances de la dette existante, explique la société dans une note.

Sur le Mid-Cap, Webuild est parmi les meilleures performances, avec une hausse de 1,9 pour cent. La société a informé lundi qu'elle a acheté 39 294 de ses propres actions ordinaires le 20 janvier 2022.

Les actions ont été acquises à un prix moyen de 1,3819 euro par action, pour une valeur totale de 54 302,26 euros.

Les achats ont également été effectués par Brunello Cucinelli, en baisse de 0,1 %. La société a annoncé lundi qu'elle avait racheté 7 242 de ses propres actions ordinaires entre le 16 et le 19 janvier 2023.

Les actions ont été reprises à un prix moyen de 69,3792 euros pour une contrepartie totale de 502 444,08 euros.

La Juventus FC cède 1,3% après avoir ouvert en hausse de 0,6%, suite à la pénalité de 15 points récoltée vendredi soir par la cour d'appel fédérale Federcalcio.

Maire Tecnimont - dans le vert à 0,5% - a annoncé lundi son expansion, par l'intermédiaire de sa filiale NextChem Holding, sur les marchés des dérivés à haute valeur ajoutée et des intermédiaires plastiques biodégradables, avec l'acquisition d'une participation de 83,5% dans Conser, une société de technologie et d'ingénierie des procédés basée à Rome.

Autogrill - dont le cours est stable à 6,65 euros par action - a annoncé lundi la démission de six de ses administrateurs. En outre, Paolo Roverato a annoncé qu'il quittait la présidence du conseil d'administration d'Autogrill, à compter de la nomination d'un nouveau président par le conseil d'administration.

Le CIR est en hausse de 1,2%. Lundi, elle a annoncé qu'elle avait racheté 626 538 actions ordinaires entre le 16 et le 20 janvier.

Les actions ont été acquises à un prix moyen de 0,4306 euro par action, pour une valeur totale de 269 769,20 euros.

Sur le marché des petites capitalisations, I Grandi Viaggi n'est toujours pas négocié. Il convient de noter que la semaine dernière, la société a annoncé que le conseil d'administration avait approuvé le projet d'états financiers au 31 octobre 2022 et examiné les résultats consolidés du groupe entre le 1er novembre 2021 et le 31 octobre 2022, faisant état d'une perte nette de 140 000 euros, contre une perte nette de 1,4 million d'euros au 31 octobre 2021.

Askoll EVA a annoncé lundi avoir reçu une nouvelle commande d'Esprinet - en baisse de 0,4 % - pour 500 moteurs Askoll ULTRA C90A et 500 Sigma Smart Control Center qui seront montés sur le nouveau modèle de vélo de montagne électronique K2 MID de Nilox, une marque du Groupe Esprinet qui est l'une des plus connues et des plus appréciées sur le marché de la technologie outdoor.

La livraison est prévue pour le premier semestre 2023, pour une valeur totale d'environ 245 000 euros.

Parmi les PME, Marzocchi Pompe a bondi de 5,6 % après avoir partagé mardi les chiffres préliminaires de l'exercice 2022, faisant état de revenus nets consolidés de 48,4 millions d'euros, en hausse de 19 % par rapport aux 40,5 millions d'euros de 2021.

Le Gismondi 1754 est resté en territoire négatif et s'est échangé dans le rouge de 3,5%, ce qui le place parmi les moins performants. Lundi soir, la société a publié ses résultats d'exploitation consolidés pour le dernier trimestre de 2022, au cours duquel elle a enregistré des ventes de 4,4 millions d'euros, soit une hausse de 10 % par rapport aux 4,0 millions d'euros de la période de 2021.

La croissance couvre également l'ensemble de l'année, au cours de laquelle la société a généré des revenus totaux de 14,0 millions d'euros, soit une augmentation de 44 % par rapport aux 9,7 millions d'euros de 2021.

Finlogic négocie à parité. La société a indiqué mardi qu'au 31 décembre 2022, les revenus consolidés s'élevaient à environ 69,7 millions d'euros, soit une augmentation de 18,5 millions d'euros, ou 36 %, par rapport à la même période de l'année dernière où ils s'élevaient à 51,2 millions d'euros.

Il convient de noter que le chiffre au 31 décembre 2022 consolide les revenus des deux sociétés acquises en juin 2022, qui s'élèvent au total à environ 7,1 millions d'euros. Sans les deux acquisitions, la croissance des revenus se serait élevée à 22%.

Cofle a chuté de 2,2 pour cent. L'entreprise a annoncé mardi qu'elle avait revu son chiffre d'affaires as yet unaudited 2022 de 53,7 millions d'euros, en hausse de 3 % par rapport à 2021, où il était de 52,2 millions d'euros.

À New York, pendant la nuit en Europe, le Dow Jones a clôturé dans le vert de 0,8 % à 33 629,56, le S&P était en hausse de 1,2 % à 4 019,81, et le Nasdaq était en hausse de 2,0 % à 11 364,41.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à USD1.0864 contre USD1.0860 à la clôture de lundi. En revanche, la livre valait 1,2315 USD contre 1,2365 USD lundi soir.

Parmi les matières premières, le pétrole brut Brent vaut 88,09 USD le baril, contre 88,64 USD le baril lundi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 937,78 USD l'once contre 1 922,18 USD l'once la session précédente.

Sur le calendrier économique de mardi, à 1545 CET, l'accent sera mis sur le PMI manufacturier et des services des États-Unis. La journée se termine à 2230 CET avec les stocks hebdomadaires de pétrole des États-Unis.

Par Chiara Bruschi, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.