Les bourses sont attendues dans le vert ; attendez le PMI européen

(Alliance News) - Les principaux marchés boursiers européens devraient augmenter mardi, selon les contrats à terme IG, après la bonne performance des marchés américains, alors que la Chine et Hong Kong sont toujours fermés pour le Nouvel An chinois.

Le FTSE Mib devrait donc gagner 57,5 points ou 0,2 pour cent après avoir clôturé la séance de lundi dans le vert de 0,2 pour cent à 25 821,45.

En Europe, le FTSE 100 de Londres devrait ouvrir en hausse de 5,0 points ou 0,1 pour cent, le CAC 40 de Paris devrait être en hausse de 9,4 points ou 0,1 pour cent tandis que le DAX 40 de Francfort devrait être dans le vert 21,0 points ou 0,2 pour cent.

"La surperformance du secteur technologique américain - où Spotify a rejoint les entreprises annonçant une réduction des effectifs, ndlr - semble indiquer que les investisseurs sont de plus en plus convaincus que la Fed devra bientôt envisager de réduire les taux avant la fin de l'année, bien que si l'on regarde les marchés obligataires hier, les rendements ont également augmenté, l'argent s'écoulant hors des marchés du Trésor", a commenté Michael Hewson, analyste de marché en chef chez CMC Markets.

"L'ouverture du marché européen aujourd'hui devrait être beaucoup plus tiède, ce qui suggère peut-être que les investisseurs en Europe ne partagent pas le même enthousiasme pour les perspectives économiques, malgré la réouverture de l'économie chinoise, qui pourrait contribuer à fournir une demande accrue. Cette hausse de l'optimisme devrait se refléter dans les chiffres flash PMI de janvier d'aujourd'hui, qui ont déjà connu une reprise de l'activité économique au cours des derniers mois en raison de la forte baisse des prix de l'énergie depuis leurs sommets d'août et de septembre", ajoute l'expert.

Dans les nouvelles macroéconomiques, l'indicateur GfK du sentiment des consommateurs en Allemagne, publié mardi, est passé à moins 33,9 en février 2023, contre un chiffre légèrement révisé de moins 37,6 en janvier, alors que les attentes du marché étaient de moins 33,0.

La dernière lecture a marqué le quatrième mois consécutif d'amélioration du sentiment dans un contexte de baisse des prix de l'énergie, avec des attentes de revenus et des conditions économiques en nette augmentation.

Pendant ce temps, en Asie, le secteur privé japonais a renoué avec la croissance en janvier, mené par le secteur des services, selon les résultats préliminaires de l'enquête publiés mardi.

Le dernier indice des directeurs d'achat des services de la Au Jibun Bank a atteint 52,4 points en janvier, contre 51,1 le mois précédent, selon la lecture flash. Ce chiffre était supérieur au consensus de 51,4, tel que cité par FXStreet.

Parmi les plus petites bourses italiennes lundi soir, la Mid-Cap a clôturé en hausse de 0,9 % à 43 184,81, la Small-Cap a gagné 0,6 % à 29 766,51 et l'Italy Growth a terminé dans le vert de 0,2 % à 9 562,44.

Sur la liste principale de Piazza Affari, il y a eu de bons achats sur Intesa Sanpaolo, le titre ayant clôturé en hausse de 2,7 %. UBS a relevé son prix cible sur le titre à 2,70 euros contre 2,60 euros.

STMicrolectronics a également été acheté, clôturant en hausse de 2,6 pour cent à 39,06 euros.

Enel, en revanche, a chuté de 3,3 %, à la date ex-dividende et termine pour la troisième session consécutive du côté baissier.

Snam, parmi d'autres, était également en baisse, se contractant pour la troisième session consécutive, car elle était également aux prises avec la journée des dividendes. Le prix de l'action a chuté de 2,7 pour cent.

Sur le Mid-Cap, la Juventus FC a cédé 5,1%, après la pénalité de 15 points récoltée vendredi soir par la cour d'appel fédérale du Federcalcio.

Comme l'explique Francesco Bonazzi dans Alliance News, "la justice sportive n'a pas un impact direct sur le club autant que la justice pénale, qui remet en cause l'exactitude des bilans et des communications au marché, mais peut faire baisser le chiffre d'affaires du club en cas de relégation ou d'exclusion des coupes européennes. Dans les dix jours, les raisons du verdict de vendredi soir seront annoncées et la Juventus aura 30 jours pour faire appel.

Technogym, en revanche, a chuté de 3,0 % à 8,48 EUR. Stifel a rétrogradé l'action de "acheter" à "conserver" avec un prix cible de 8,50 euros.

Maire Tecnimont - en hausse de 1,6 % - a annoncé lundi l'expansion, par l'intermédiaire de sa filiale NextChem Holding, sur les marchés des dérivés à haute valeur ajoutée et des intermédiaires plastiques biodégradables, avec l'acquisition d'une participation de 83,5 % dans Conser, société de technologie propriétaire et d'ingénierie des procédés basée à Rome.

Le Credem, quant à lui, a augmenté de 5,1 %, après le gain de 4,6 % enregistré vendredi. Un volume inhabituel de transactions a été enregistré sur le titre, avec plus de 895 000 actions échangées contre une moyenne quotidienne de trois mois d'un peu plus de 207 000.

Sur le marché des petites capitalisations, I Grandi Viaggi a clôturé en hausse de 3,3 %. À noter que la société a indiqué la semaine dernière que le conseil d'administration a approuvé le projet d'états financiers au 31 octobre 2022 et a examiné les résultats consolidés du groupe entre le 1er novembre 2021 et le 31 octobre 2022, faisant état d'une perte nette de 140 000 euros, contre une perte nette de 1,4 million d'euros au 31 octobre 2021.

Le CIA a cédé 0,3 pour cent après avoir passé une grande partie de la session dans le positif et terminé la troisième session dans le négatif.

ePrice, quant à elle, a clôturé en baisse de 4,3 %, même s'il convient de noter que le prix de l'action était de 0,0135 EUR. L'action - qui n'a pas versé de dividende depuis 2017 - a affiché une volatilité annuelle de 115.

Enervit a également clôturé dans le rouge de 4,3%. Le titre a enregistré un volume de plus de 29 000, alors que la moyenne quotidienne des trois derniers mois se situe autour de 3 500.

Parmi les PME, cependant, Allcore a progressé de 6,2 pour cent pour atteindre 2,15 euros.

Alfonsino a augmenté de plus de 12 pour cent à 1,17 euro. Le titre a affiché un volume inhabituellement élevé, avec plus de 459 000 unités échangées contre une moyenne quotidienne de trois mois d'environ 37 000. La semaine dernière, la société a annoncé des ventes de 4,6 millions d'euros en 2022, soit une hausse de 17 % par rapport aux 3,9 millions d'euros enregistrés un an plus tôt. D'autre part, les commandes ont augmenté de 20 % en glissement annuel pour atteindre 550 000.

Parmi les performances baissières, DHH a chuté de 4,5 pour cent à 14,80 euros. L'action - sur la plateforme MarketScreener - est listée comme neutre à court, moyen et long terme.

A New York, dans la nuit européenne, le Dow Jones a clôturé dans le vert de 0,8 pour cent à 33 629,56, le S&P était en hausse de 1,2 pour cent à 4 019,81, et le Nasdaq a terminé en hausse de 2,0 pour cent à 11 364,41.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à USD1.0889 contre USD1.0860 à la clôture de lundi. En revanche, la livre valait 1,2400 USD contre 1,2365 USD lundi soir.

Parmi les matières premières, le pétrole brut Brent vaut 88,06 USD le baril, contre 88,64 USD le baril lundi soir. L'or, quant à lui, se négocie à 1 939,07 USD l'once, contre 1 922,18 USD l'once la session précédente.

Sur le calendrier économique de mardi, le PMI composite français sera publié à 0915 CET et celui de l'Allemagne 15 minutes plus tard, une demi-heure avant le chiffre de la zone euro et une heure avant celui du Royaume-Uni.

À 1545 CET, concentrez-vous sur l'indice PMI manufacturier et des services des États-Unis. La journée se termine à 2230 CET avec les stocks hebdomadaires de pétrole des États-Unis.

Sur le calendrier des entreprises, les résultats de Energy, Finlogic, Grifal et Italian Sea Group sont attendus.

Par Chiara Bruschi, journaliste d'Alliance News

