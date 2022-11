Dominion Water Reserves annonce les résultats de l'assemblée générale annuelle et extraordinaire et du changement de nom

MONTRÉAL, 18 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dominion Water Reserves Corp. (« Dominion Water » ou la « Société ») (CSE: DWR) est heureuse d'annoncer les résultats de l’assemblée générale annuelle et extraordinaire (« AGA ») tenue le 18 novembre, 2022 et du changement de nom.



La Société est heureuse d’annoncer que tous les points devant faire l’objet d’un vote à son AGSM ont été approuvés, comme suit :

Le nombre d’administrateurs à six (6) membres;

Élections des administrateurs suivants :



Alexandre Côté, Robert Dunn, Olivier Primeau, Germain Turpin, Michael Pesner, and Raimondo Messina



MNP LLP, comptables agréés, a été reconduit dans ses fonctions de vérificateurs;

Les règlements intérieurs de la Société ont été ratifiés et confirmés; et

Le changement de dénomination sociale de la Société pour « Prime Drink Group Corp. / Groupe Prime Drink Corp. » (le « Changement de nom »).



Dès l'approbation du changement de nom et sous réserve de l'approbation de la Bourse des valeurs Canadiennes (la « CSE »), la Société est heureuse d'annoncer qu'elle complétera son changement de nom qui prendra effet à l'ouverture du marché le ou vers le 23 novembre 2022. Les actions ordinaires de la Société continueront d'être négociées à la CSE sous le nouveau symbole « PRME ». Le nouveau numéro CUSIP de la Société sera le 741957104 et le nouvel ISIN sera le CA7419571046. Il n'y a aucun changement à la structure des actions de la Société. La Société a l'intention de lancer un nouveau site Web d'entreprise à l'adresse www.prime-group.ca en temps voulu.

À propos de Dominion Water

Dominion Water Reserves Corp. (CSE: DWR) est une société basée au Québec qui vise à devenir une société de portefeuille diversifiée de premier plan dans le domaine des breuvages. La Société contrôle actuellement plus de 30 % du volume des réserves d'eau douce souterraine du Québec sous permis et est stratégiquement positionnée pour augmenter sa participation. Sous la gouverne de sa nouvelle équipe de direction, la Société cherchera à acquérir, intégrer et développer des entreprises de breuvages dans des secteurs diversifiés allant de l'eau aux jus et à l'alcool, avec un accent sur la croissance rentable.

Informations prospectives

Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse qui ne se rapportent pas directement et exclusivement à des faits historiques constituent des informations prospectives. Les informations prospectives sont généralement, mais pas nécessairement, identifiées par les mots "anticipe", "envisage", "prévoit", "croit", "a l'intention", "estime", "projette", "potentiel" et autres expressions similaires, ou que des événements ou des conditions "vont", "pourraient" ou "devraient" se réaliser. Les informations prospectives peuvent comprendre, sans s'y limiter, des déclarations concernant les objectifs et la vision de Dominion Water Reserves Corp./Groupe Prime Drink Corp., incluant notamment sa capacité à diversifier son portefeuille d'investissements et à étendre ses activités à tous les segments de l'industrie des breuvages.

Les informations prospectives ne sont pas de nature historique et sont nécessairement basées sur plusieurs estimations et hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables, sont sujettes à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la société soient sensiblement différents de ceux impliqués dans ces informations prospectives. Ces facteurs comprennent, entre autres: la capacité de la société à étendre ses activités à différents segments de l'industrie des breuvages; la capacité à réaliser des acquisitions et les risques associés à de telles acquisitions; la capacité à intégrer ses entreprises; la dépendance à l'égard de membres clés de son personnel; un historique commercial limité; la gestion de la croissance; les changements dans les marchés des breuvages; les changements dans les lois et règlements applicables; les impacts (directs et indirects) de la pandémie de COVID-19; la disponibilité continue du capital et du financement; et les conditions générales de l'économie, des marchés ou des affaires. Pour de plus amples renseignements sur les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la société diffèrent sensiblement de ceux présentés dans le présent document, veuillez vous reporter aux documents déposés par la société et disponibles sous son profil SEDAR à l'adresse www.sedar.com, dont le prospectus simplifié définitif de la société daté du 31 juillet 2020.

Le lecteur est avisé de ne pas se fier indûment aux informations prospectives et est prié d'étudier attentivement les facteurs susmentionnés, ainsi que toute autre incertitude et tout événement potentiel avant de prendre une décision d'investissement. Bien que la société estime que les attentes exprimées dans ces informations prospectives sont fondées sur des hypothèses raisonnables, ces énoncés ne garantissent pas les performances futures et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux des informations prospectives.



Les informations prospectives incluses dans ce communiqué de presse sont fournies à la date de ce communiqué de presse et la société ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement ces informations prospectives, sauf si la législation applicable l'exige.

