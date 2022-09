Dominion Water annonce la clôture de la dernière tranche d'un placement privé maximum de 3 350 000 $ et la nomination d'un nouveau chef de la direction

NE PAS DISTRIBUER AUX FILS DE PRESSE DES ÉTATS-UNIS NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS.



MONTRÉAL, 20 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dominion Water Reserves Corp. (« DWR » ou la « Société ») (CSE:DWR) est heureuse d'annoncer qu'elle a complété la deuxième et dernière tranche (la « Deuxième tranche ») de son placement privé sans l'entremise d'un courtier, annoncé précédemment, d'un maximum de 3 350 000 $ (le « Placement privé ») en unités de la Société (chacune, une « Unité ») au prix de 100 $ par Unité.

Placement privé

Conjointement avec la clôture de la première tranche annoncée précédemment le 5 juillet 2022, un total de 33 350 Unités ont été vendues et émises dans le cadre du Placement privé, pour un produit brut total de 3 335 000 $.

Dans le cadre de la Deuxième tranche, la Société a vendu 30 000 Unités à 9474-8431 Québec Inc. (« 9474 ») et à certains alliés pour un produit brut total de 3 000 000 $. Chaque Unité est composée de 1 250 actions ordinaires du capital de la Société (chacune, une « Action ») et de 125 bons de souscription d'actions ordinaires (chacun, un « Bon de souscription »). Chaque Bon de souscription émis dans le cadre de la Deuxième tranche permet au détenteur d'acheter une Action additionnelle pendant une période de 24 mois suivant la date de clôture à un prix d'exercice de 0,08 $ par Action. Le prix d'exercice de chaque Bon de souscription a été réduit de 0,10 $ à 0,08 $ à la suite des annonces du 6 juillet 2022 et du 2 mai 2022 concernant le Placement privé.

Le produit du Placement privé sera utilisé par la Société pour son fonds de roulement et ses besoins généraux.

Tous les titres émis dans le cadre du Placement privé sont sujets à une période de détention statutaire de quatre mois et un jour à compter de la clôture de chaque tranche du Placement privé, conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables.

Le Placement privé est sujet à l'approbation finale de la Bourse des valeurs canadiennes (« CSE »).

Droits des investisseurs et nomination d'un nouveau chef de la direction et président du conseil d'administration

Dans le cadre du placement de la deuxième tranche, DWR et 9474 ont conclu une convention de droits des investisseurs en vertu de laquelle 9474 s'est vu octroyer, notamment, des droits standards d’anti-dilution, de souscription supplémentaire, d'inscription sur demande et par effet d'entraînement, de même que certains droits négociés de gouvernance et de mise en candidature d'administrateurs, y compris le droit d'élire deux nouveaux administrateurs au conseil d'administration de la Société (le « Conseil ») et de nommer un nouveau chef de la direction.

À ce titre, M. Germain Turpin a quitté ses fonctions de président, chef de la direction, chef de la direction financière et président du Conseil. La Société remercie M. Turpin pour sa contribution dans ses fonctions au sein de la Société. M. Turpin continuera à siéger au conseil d'administration.

À compter d'aujourd'hui, M. Olivier Primeau a été élu à titre de membre du Conseil, et M. Primeau a été nommé à titre de président et chef de la direction de la Société et président du Conseil. M. Primeau est un entrepreneur en série et une personnalité publique influente au Québec. Il est notamment un entrepreneur à succès dans les marchés des boissons prêtes à boire et des boissons énergisantes. Sa marque Beach Day Every Day est l'une des plus importantes boissons prêtes à boire sur le marché canadien et connaît une expansion rapide aux États-Unis.

Il est également connu comme le propriétaire du populaire Beachclub à Pointe-Calumet, au Québec, et il est aussi copropriétaire et chef de la direction de Midway Group qui organise, entre autres, le Festival Metro Metro, le Festival Fuego Fuego et le Escapade Music Festival, qui rassemblent tous plus de 200 000 festivaliers par année.

« Je suis extrêmement fier de relever ce nouveau défi à la tête de DWR - c'est à la fois un honneur et un privilège, » a déclaré M. Primeau.

« Je tiens à remercier M. Turpin et le conseil d'administration d'avoir placé leur confiance en mes capacités et je me réjouis de pouvoir contribuer au succès futur de DWR. »

Déclaration selon le système d’alerte

Le texte ci-dessous est fourni dans le cadre du dépôt d'une déclaration selon le système d'alerte (la « Déclaration selon le système d'alerte ») conformément aux exigences du Règlement 62-103 sur les systèmes d'alerte et les questions connexes touchant les offres publiques d'achat et les déclarations d'initiés relativement à l'acquisition de 30 000 Unités par 9474 et certains alliés.

9474 est une société constituée en vertu des lois du Québec et son siège social est situé au 4628 rue Louis-B.-Mayer, Laval, Québec, H7P 6E4. 9474 est une société de portefeuille et est indirectement détenue par Olivier Primeau et Ronny Messina.

Le 19 septembre 2022, 9474 et certains alliés ont acquis 37 500 000 Actions et 3 750 000 Bons de souscription dans le cadre de la Deuxième tranche du Placement privé. Avant la conclusion de la Deuxième tranche du Placement privé, ni 9474 ni les alliés n'étaient propriétaires de titres de la Société, ni n'exerçaient de contrôle ou de direction sur ceux-ci. Après la conclusion de la Deuxième tranche du Placement privé, les actions ordinaires de DWR détenues par 9474 et certains alliés représentent environ 27,32 % des actions ordinaires émises et en circulation sur une base non diluée (sur la base d’un total de 137 267 396 actions ordinaires émises et en circulation), et leur détention de Bons de souscription représente environ 29,25 % des actions ordinaires émises et en circulation sur une base partiellement diluée, en présumant l'exercice des 3 750 000 Bons de souscription.

Les Actions et les Bons de souscription ont été acquis par 9474 et ses alliés à des fins d'investissement. 9474 et ses alliés peuvent, de temps à autre, comme ils le jugent approprié et en fonction des conditions du marché ou d'autres conditions, augmenter ou diminuer leur propriété effective des titres de la Société.

Une Déclaration du système d'alerte contenant des renseignements supplémentaires sur les questions susmentionnées sera déposée sous le profil de la Société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Vous pouvez contacter M. Jean Gosselin afin d'obtenir une copie de la Déclaration du système d'alerte au 609-1188 avenue Union, Montréal, Québec, H3B 0E5 ou jgosselin@dwrcorp.ca.

À propos de Dominion Water Reserves Corp.

DWR exerce ses activités au Québec, son activité principale étant de consolider l'industrie de l'eau en acquérant des permis d'exploitation d'eau douce de source et en développant ses activités à travers le Québec avec des plans d'expansion à travers l'Amérique du Nord. DWR contrôle actuellement plus de 30 % du volume des réserves d'eau douce souterraine du Québec faisant l'objet de permis et est stratégiquement positionnée pour augmenter sa participation. La mission de DWR est d'acquérir, de gérer et de développer des actifs d'eau de source en créant une masse critique en termes de capacité et en se positionnant stratégiquement comme un leader dans le domaine de l'eau de source fraîche en Amérique du Nord. La Société privilégie le développement durable et la prise de conscience environnementale.

Le siège social de la Société est situé au 609 - 1188 avenue Union, Montréal, Québec, H3B 0E5.

Pour de plus amples informations ou pour recevoir un exemplaire de la Déclaration du système d'alerte, veuillez contacter :

Jean Gosselin

Téléphone : 514-707-0223

Courriel : jgosselin@dwrcorp.ca

Ni la CSE ni son fournisseur de services de réglementation n'acceptent la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude du présent communiqué.