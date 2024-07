Domino's Pizza Enterprises Limited est une société basée en Australie, qui exploite des points de vente au détail et des services de franchise. La société opère à travers trois segments : Australie/Nouvelle-Zélande (ANZ), Europe et Asie. Le menu de la société comprend les pizzas Domino's, y compris les pizzas Premium, les pizzas traditionnelles, la gamme Value Max, la gamme Value, les pizzas de la gamme Value, la gamme Vegan, Make Your Own, Meltzz, les frites chargées, les pizzas pâtes, les accompagnements, le poulet, les boissons et les desserts. Les accompagnements comprennent des accompagnements salés et des accompagnements au poulet. Ses frites garnies comprennent les frites garnies BBQ Meatlovers, les frites garnies Firebreather, les frites garnies Bacon & Cheese et les frites garnies Cheesy. Ses pizzas pâtes comprennent des pâtes à la poitrine de porc fumée, des pâtes The Lot, des pâtes au poulet buffalo et au bacon, des pâtes au macaroni au fromage et des pâtes au macaroni au bacon. Les boissons de l'entreprise comprennent le Malted Vanilla Thickshake, le Chocolate Malt Thickshake et le Chocolate Malt Thickshake With Cream.

Secteur Restaurants et bars