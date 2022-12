DP Poland nomme Wild, ancien PDG de Domino's UK, au poste de président.

Wild, 67 ans, qui a dirigé Domino's Pizza Group Plc pendant cinq ans avant de prendre sa retraite en 2019, a également été le grand patron du détaillant de vélos et de pièces automobiles Halfords pendant environ quatre ans, jusqu'en 2012.

"Je suis ravi d'avoir l'occasion de jouer un rôle dans la conduite du succès futur de l'entreprise, en combinant mes expériences antérieures chez Domino's et en Pologne pour créer de la valeur pour toutes les parties prenantes", a déclaré Wild dans un communiqué.

Wild succède à Nick Donaldson, 69 ans, qui prendra sa retraite le 31 décembre après douze ans de présidence de la société.

DP Poland, le master franchisé polonais de la société américaine Domino's Pizza Inc, détient les droits de développement et de sous-franchise de ses pizzerias en Pologne et en Croatie. Elle possède actuellement plus de 120 magasins dans la région.

Le directeur non exécutif de la société, Przemyslaw Glebocki, a été nommé président intérimaire jusqu'à ce que Wild prenne la relève au début de 2023.