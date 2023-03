Domino's Pizza : bénéfice annuel en baisse malgré des commandes record au quatrième trimestre

(Alliance News) - Domino's Pizza Group PLC a déclaré mercredi que son bénéfice annuel avait baissé malgré une augmentation du chiffre d'affaires, car il a enregistré des coûts technologiques supplémentaires.

La société basée à Milton Keynes, en Angleterre, a déclaré que son bénéfice avant impôts avait baissé de 9,8% à 98,9 millions de livres sterling au cours de l'année se terminant le 25 décembre, contre 109,7 millions de livres sterling l'année précédente.

Domino's Pizza Group est la franchise principale de la chaîne internationale de livraison de pizzas Domino's Pizza.

Domino's a expliqué que les bénéfices ont été affectés par des coûts de plate-forme technologique d'une valeur de 7,6 millions de livres sterling. Les coûts financiers ont augmenté de 23 % pour atteindre 24 millions de livres sterling.

Le chiffre d'affaires a toutefois augmenté de 7,0 %, passant de 560,8 millions de livres sterling à 600,3 millions de livres sterling, grâce à l'augmentation des coûts de l'alimentation et à un nombre record de commandes au cours des trois derniers mois de l'année 2022.

La société a déclaré avoir vendu 18,5 millions de commandes au cours du dernier trimestre 2022, ce qui en fait le meilleur trimestre de son histoire.

Domino's a proposé un dividende final de 6,8 pence par action, inchangé par rapport à l'année précédente. Cela porte le dividende total pour 2022 à 10,0 pence, en hausse de 2,0 % par rapport à 9,8 pence.

Elias Diaz Sese, directeur général par intérim, a déclaré : "Nous avons accéléré l'exécution de notre stratégie avec le retour des campagnes nationales de valeur, la croissance des collections, notre lancement sur Just Eat et l'augmentation des ouvertures de magasins, parallèlement à une forte concentration sur le service de la part de nos partenaires franchisés. En un temps utile où les clients recherchaient un bon rapport qualité-prix, Domino's a tenu ses promesses, et vous pouvez voir les résultats dans les chiffres que nous annonçons aujourd'hui."

Domino's a ajouté : "Alors que nous entrons dans la troisième année de notre stratégie de croissance, nous nous concentrons sur l'accélération de son exécution, à travers cinq domaines clés : la rentabilité et l'organisation des partenaires franchisés, le rapport qualité-prix, le numérique, la commodité et les projets de plateforme technologique. Notre modèle d'entreprise à faibles actifs et notre proposition de valeur signifient que nous sommes bien placés pour réussir dans un environnement commercial difficile, et nous restons confiants dans notre capacité à réaliser de nouveaux progrès financiers et stratégiques, et à accroître les rendements pour nos actionnaires".

Les actions étaient en baisse de 9,6 % à 258,20 pence l'unité à Londres jeudi matin.

Par Sabrina Penty ; journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.