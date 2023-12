Domino's Pizza Group PLC - société de livraison de pizzas basée à Milton Keynes, en Angleterre, et franchise britannique de la société de restauration rapide plus large Domino's Pizza Inc - laisse ses prévisions pour 2023 inchangées, prédisant un bénéfice sous-jacent avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements compris entre 132 et 138 millions de livres sterling. Dans le meilleur des cas, il s'agirait d'une augmentation d'environ 6,1 % par rapport aux 130,1 millions de livres sterling réalisés au cours de l'exercice 2022. L'entreprise a toujours pour objectif d'ouvrir au moins 60 nouveaux magasins cette année.

L'entreprise organise un événement pour les investisseurs lundi à partir de 16 heures GMT, au cours duquel le directeur général Andrew Rennie partagera quelques observations sur ses premiers jours en poste.

"J'ai été très impressionné par le calibre de nos partenaires franchisés et de nos collègues, et nous disposons d'une plate-forme solide pour nous développer. Des progrès importants ont été réalisés ces dernières années, mais il existe un certain nombre de domaines dans lesquels nous pouvons améliorer la croissance de manière significative. Aujourd'hui, je vais vous faire part de mes réflexions sur ce que j'ai découvert jusqu'à présent et sur ce que je considère comme les principaux moteurs de croissance pour l'avenir, ce qui profitera à nos actionnaires et à nos partenaires franchisés, tout en faisant progresser l'objectif de notre entreprise, qui est d'offrir un avenir meilleur grâce à des aliments que les gens aiment", a déclaré M. Rennie.

