Domino's Pizza Group plc est une société de livraison de pizzas basée au Royaume-Uni. La société détient les droits de franchise pour posséder, exploiter et franchiser les magasins Domino's au Royaume-Uni et en République d'Irlande. La société exerce ses activités par l'intermédiaire de son segment UK & Ireland. L'usine principale de la société est située à West Ashland, Milton Keynes. Ses pizzas sont fabriquées à partir d'ingrédients sourcés, tels que la mozzarella à la crème, la sauce tomate mûrie sur pied et sa pâte caractéristique. La société vend sa pâte à pizza, ainsi que d'autres produits alimentaires et non alimentaires. La société exploite environ 1 274 magasins au Royaume-Uni et en République d'Irlande. Ses filiales comprennent DP Capital Limited, DP Cyco Limited, DP Cyco Switzerland Limited, DP Group Developments Limited et d'autres.

Secteur Restaurants et bars