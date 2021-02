Domino’s Pizza est attendu en nette baisse à l’ouverture des marchés actions américains après avoir dévoilé des résultats inférieurs aux attentes au titre de son quatrième trimestre fiscal 2020 (clos le 3 janvier). Le spécialiste américain des pizzas a dégagé un bénéfice net de 151,9 millions de dollars sur la période, ou 3,85 dollars par action, à comparer avec un bénéfice net de 129,3 millions de dollars, ou 3,12 dollars par action, un an plus tôt. Toutefois, hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action atteint 3,46 dollars, alors que le consensus FactSet tablait sur 3,89 dollars.



Pour sa part, le chiffre d'affaires s'établit à 1,36 milliard de dollars au quatrième trimestre fiscal 2020, contre 1,15 milliard de dollars un an plus tôt. Il se révèle là aussi inférieur aux attentes du marché (1,39 milliard de dollars).