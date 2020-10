La chaîne de fast-food KFC va créer 5.400 emplois au Royaume-Uni et en Irlande

Londres (awp/afp) - Le géant américain du poulet frit KFC a annoncé vendredi la création de 5.400 emplois d'ici la fin de l'année au Royaume-Uni et en Irlande, à contre-courant d'un secteur de la restauration laminé par la crise sanitaire.

La chaîne de fast-food explique dans un communiqué vouloir profiter du programme d'aide à l'embauche pour les jeunes de 16 à 24 ans mis en place par le gouvernement britannique pendant la pandémie.

KFC va recruter dans ses 965 restaurants au Royaume-Uni et en Irlande et devrait avoir embauché au total 10.000 personnes cette année.

"Il est évident que c'est une année difficile pour le secteur de la restauration et nous voyons déjà le fort impact dans les rues commerçantes et les centre-villes", souligne Paula MacKenzie, directrice générale de KFC pour le Royaume-Uni et l'Irlande.

Elle explique que les nouvelles restrictions, voire même les reconfinements comme en Irlande et au Pays de Galles, rendent les perspectives encore plus incertaines pour le secteur.

Mais des chaînes de fast-food arrivent à tirer leur épingle du jeu à l'image de la chaîne Domino's Pizza qui avait annoncé en septembre 5.000 embauches en plus des 6.000 réalisées depuis le début de la pandémie.

La plupart des enseignes sont toutefois touchées de plein fouet par les mesures de restrictions qui imposent une fermeture des pubs et restaurants à 22H00 en Angleterre.

Plusieurs chaînes de pubs ont annoncé de nombreuses suppressions d'emplois et des chaînes de restaurants comme Pizza Express ou de sandwicheries comme Pret A Manger, n'ont d'autres choix que de réduire la voilure.

En raison des restrictions et d'une aide à l'emploi moins généreuse, les pubs et restaurants au Royaume-Uni devraient perdre plus d'un demi-million d'emplois d'ici la fin de l'année, selon UKHospitality, l'association des professionnels du secteur.

afp/rp