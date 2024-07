McDonald's a annoncé lundi une baisse surprise de ses ventes trimestrielles mondiales comparables, le géant du hamburger s'efforçant de retenir les clients à budget serré qui optent pour des repas moins chers à la maison.

Les ventes mondiales ont baissé de 1 % au deuxième trimestre, leur première baisse en 13 trimestres, par rapport à l'estimation moyenne des analystes d'une hausse de 0,53 %, selon les données de LSEG.

L'inflation persistante et la hausse des prix des hamburgers et des pizzas ont contraint les groupes à faibles revenus à se tourner vers des options alimentaires plus abordables à la maison, ce qui a entraîné une baisse de la demande dans le secteur de la restauration rapide, y compris pour McDonald's et Domino's Pizza.

Cette situation a incité les restaurants à lancer plusieurs offres groupées de valeur et des offres à durée limitée dont le prix se situe entre 3 et 5 dollars, dans le but de reconquérir les consommateurs soucieux de la valeur de leurs produits.

Chris Kempczinski, PDG de McDonald's, a déclaré que les consommateurs étaient plus attentifs à leurs dépenses.

Les ventes comparables aux États-Unis ont baissé de 0,7 % au cours du trimestre qui s'est achevé le 30 juin, contre un bond de 10,3 % il y a un an. Les ventes sur les marchés internationaux ont chuté de 1,1 %, en raison de la faiblesse de la France, alors que les estimations tablaient sur une croissance de 1,69 %. Ce segment avait enregistré une croissance de 11,9 % il y a un an.

Une reprise plus lente que prévu en Chine et au Moyen-Orient a eu un impact sur les performances du segment commercial de McDonald's où les restaurants sont exploités par ses partenaires locaux, les ventes ayant baissé de 1,3 % par rapport à un bond de 14 % l'année précédente.

Des entreprises comme McDonald's et Starbucks ont souffert des boycotts de consommateurs liés à la guerre de Gaza, ce qui a affecté leurs ventes sur les marchés du Moyen-Orient.

McDonald's a gagné 2,97 dollars par action sur une base ajustée au deuxième trimestre, soit moins que les 3,17 dollars de l'année dernière.