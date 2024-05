Domo, Inc. fournit une plateforme basée sur le cloud qui connecte numériquement tout le monde, du PDG à l'employé de première ligne, avec toutes les données, les systèmes et les personnes dans une organisation, en leur donnant accès à des données et des informations en temps réel et en leur permettant de mettre les données au travail pour tout le monde, afin qu'ils puissent multiplier leur impact sur l'entreprise. Sa plateforme permet à tout type d'employé de se connecter à des données, de les analyser et de les exploiter à partir de leur smartphone. Elle permet d'accéder en temps réel à des données quantitatives et qualitatives. Grâce à la plateforme Domo, les données de toute l'entreprise sont collectées, stockées, préparées, organisées, analysées, visualisées et partagées. Des algorithmes d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique peuvent être appliqués aux données. Sa plateforme offre un accès en temps réel aux données grâce à un ensemble flexible d'options de connexion, y compris une interface de programmation d'applications et des connecteurs basés sur des normes qui sont disponibles dans l'Appstore Domo, et une bibliothèque de connecteurs universels flexibles.

Secteur Logiciels