Domo, Inc. (Domo) est un fournisseur de plateforme basée sur le cloud qui permet d'accéder à des données et des informations en temps réel et qui permet aux utilisateurs de gérer leur entreprise depuis leurs smartphones. La plateforme de la société fournit un accès en temps réel à des données quantitatives et qualitatives, y compris des connecteurs ainsi qu'une bibliothèque de connecteurs universels. Grâce à Domoâs Business Cloud, les données de toute l'entreprise sont collectées, stockées, préparées, organisées, analysées, visualisées et partagées. Des algorithmes et l'apprentissage automatique peuvent être appliqués aux données qui permettent de déclencher des alertes et d'inviter des actions. Sa plateforme fournit un accès en temps réel aux données grâce à un ensemble flexible d'options de connexion, notamment une interface de programmation d'applications (API) et des connecteurs basés sur des normes qui sont disponibles dans le Domo Appstore, ainsi qu'une bibliothèque de connecteurs universels flexibles. Elle fournit également aux utilisateurs une boîte à outils Web et Connector Dev Studio, qui leur permet de créer leurs propres connecteurs.

Secteur Logiciels