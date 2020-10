AVIS DE CONVOCATION : RÉSULTATS FINANCIERS DU TROISIEME TRIMESTRE 2020 DE DOMTAR CORPORATION

Domtar Corporation (NYSE: UFS) (TSX: UFS) divulguera ses résultats financiers du deuxième trimestre 2020 le vendredi 6 novembre 2020 avant l’ouverture des marchés. Un appel conférence pour discuter des résultats est prévu à 10 h 00 (HE). Les analystes financiers sont invités à se joindre à l’appel en composant le 1 800-367-2403. Les médias et autres personnes intéressées sont invités à écouter en direct la webdiffusion de l’appel à l’adresse : www.domtar.com.

À propos de Domtar

Domtar est un important fournisseur d'une grande variété de produits à base de fibre, dont des papiers de communication, de spécialité et d’emballage, de la pâte commerciale, ainsi que des produits hygiéniques absorbants. Comptant près de 9 200 employés au service de clients dans plus de 50 pays, Domtar est animée par la volonté de transformer la fibre de bois durable en produits utiles sur lesquels les gens peuvent compter au quotidien. Les ventes annuelles de Domtar s'élèvent à près de 5,2 milliards de dollars, et ses actions ordinaires sont cotées aux bourses de New York et de Toronto. Le bureau administratif principal de Domtar se trouve à Fort Mill, en Caroline du Sud. Pour en savoir davantage, visitez www.domtar.com.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201021005595/fr/