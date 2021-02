DOMTAR : ANNONCE DES NOMINATIONS AU COMITÉ DE DIRECTION

Domtar Corporation (NYSE : UFS) (TSX : UFS) a annoncé aujourd’hui des nominations au comité de direction de l’entreprise. Ces nominations optimiseront et simplifieront la structure de gestion de l’entreprise et contribueront à faire progresser le plan stratégique de Domtar visant à réduire les coûts et à recentrer le portefeuille de l’entreprise sur le papier, la pâte et l’emballage.

Le conseil d’administration a désigné les dirigeants suivants pour siéger au comité de direction, à compter du 23 février 2021 :

Maria Brennan a été nommée première vice-présidente de l’approvisionnement. Mme Brennan compte 29 années d’expérience en matière de chaîne d’approvisionnement et est au service de Domtar depuis plus de six ans. Elle est responsable de toutes les activités d’achat, y compris l’achat de bois, la sécurisation des services de transport et d’entreposage et la gestion de presque toutes les autres dépenses directes et indirectes.

James (Bill) Edwards a été nommé premier vice-président des opérations des pâtes et papiers. M. Edwards est à l’emploi de Domtar depuis plus de 30 ans et est responsable de toutes les activités de fabrication, de façonnage et d’optimisation dans les établissements et les usines de Domtar, incluant les équipes chargées de la sécurité, de l’amélioration continue et de l’innovation.

Steven Henry a été nommé premier vice-président de l’emballage. M. Henry possède 26 ans d’expérience dans l’industrie et travaille chez Domtar depuis neuf ans. Il est chargé de mener à bien l’entrée de Domtar dans le secteur de l’emballage et de mettre en place la structure organisationnelle nécessaire à la production et à la vente de carton-caisse grâce à une proposition de valeur gagnante pour le client.

Stephen Makris a été nommé premier vice-président de la transformation de l’entreprise. Au cours des sept dernières années, M. Makris a occupé divers postes de direction chez Domtar. M. Makris est chargé de superviser le portefeuille de projets stratégiques de Domtar ainsi que le programme d’amélioration du rendement à l’échelle de l’entreprise.

Robert Melton a été nommé premier vice-président de la commercialisation des pâtes et papiers. M. Melton est à l’emploi de Domtar depuis 28 ans et est responsable de l’élaboration et du déploiement de la stratégie de mise en marché pour le secteur des pâtes et papiers, qui comprend tous les éléments de la vente et du marketing.

« Ces nouvelles nominations à la direction permettront à Domtar de se concentrer sur un avenir prospère et durable en tant que société de premier plan dans l’industrie du papier, de la pâte et de l’emballage, a déclaré Daniel Buron, chef de la direction par intérim. Il s’agit de dirigeants chevronnés et talentueux et je compte sur leurs contributions à la réalisation de notre vision de Domtar. »

Par ailleurs, Domtar a annoncé aujourd’hui que Zygmunt Jablonski, premier vice-président et chef des affaires juridiques et administratives, quittera ses fonctions le 2 avril 2021 après 13 ans au sein de l’entreprise. Les nominations suivantes au comité de direction prendront effet le 2 avril.

Nancy Klembusassumera les fonctions de première vice-présidente, avocate générale et secrétaire générale. Mme Klembus a passé plus de 20 ans à pratiquer le droit dans l’industrie du papier et des soins personnels et travaille chez Domtar depuis 2016. Elle sera responsable des affaires juridiques et de la vérification interne, et assumera les fonctions de secrétaire générale.

Richard McAteeassumera les fonctions de premier vice-président des ressources humaines. M. McAtee possède plus de 25 ans d’expérience en relations de travail, en droit du travail et en ressources humaines, et il est au service de Domtar depuis six ans. Il sera responsable toutes les fonctions des ressources humaines.

Tous les hauts dirigeants nouvellement nommés relèveront du président et chef de la direction.

En ce qui concerne le départ de M. Jablonski, M. Buron tient « à remercier Zyg pour ses contributions et ses conseils avisés, mais aussi pour son amitié au fil des ans. »

À propos de Domtar

Domtar est un important fournisseur d'une grande variété de produits à base de fibre, dont des papiers de communication, de spécialité et d’emballage, de la pâte commerciale ainsi que des produits hygiéniques absorbants. Comptant près de 8 700 employés au service de clients dans plus de 50 pays, Domtar est animée par la volonté de transformer la fibre de bois durable en produits utiles sur lesquels les gens peuvent compter au quotidien. Les ventes annuelles de Domtar s'élèvent à près de 3,7 milliards de dollars, et ses actions ordinaires sont cotées aux bourses de New York et de Toronto. Le bureau administratif principal de Domtar se trouve à Fort Mill, en Caroline du Sud. Pour en savoir davantage, visitez www.domtar.com.

