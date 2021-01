DOMTAR : ANNONCE LA VENTE DE SON SECTEUR DES SOINS PERSONNELS À AMERICAN INDUSTRIAL PARTNERS POUR LA SOMME DE 920 MILLIONS DE DOLLARS

(Toutes les données financières sont en dollars américains, à moins d’indication contraire.)

Domtar Corporation (NYSE: UFS) (TSX: UFS) a annoncé aujourd’hui qu’elle a conclu une entente définitive visant la vente de son secteur des Soins personnels à American Industrial Partners (AIP) pour la somme de 920 millions de dollars.

La vente du secteur des Soins personnels de Domtar représente l’aboutissement d’un processus annoncé le 7 août 2020, au cours duquel la Société a entrepris l’examen complet d’options pouvant créer de la valeur ajoutée au secteur. Avec cette vente, Domtar vient renforcer son objectif de bâtir une entreprise de premier plan dans l’industrie des pâtes et papiers et de l’emballage, afin de créer de la valeur à long terme pour les actionnaires.

« Cette transaction représente une étape importante dans la transformation continue du portefeuille de Domtar et fait progresser nos initiatives stratégiques qui positionneront la Société en vue d’un avenir durable et prometteur », a déclaré John D. Williams, président et chef de la direction de Domtar. « Nous avons procédé à un examen approfondi des différentes solutions stratégiques pour les Soins personnels, et nous croyons que cette vente vient maximiser la valeur pour les actionnaires de Domtar, tout en permettant de renforcer notre bilan, d’accroître nos liquidités et de racheter des actions. L’intérêt marqué par plusieurs reflète l’excellent travail de nos équipes dans l’amélioration de la rentabilité, l’obtention de nouveaux clients et l’amélioration de la structure opérationnelle et le profil des coûts de l’entreprise. Nous sommes persuadés qu’AIP est le propriétaire tout indiqué pour faire progresser le secteur, et nous nous réjouissons de collaborer avec eux pour réaliser une transition en douceur et fructueuse pour les clients et les employés des Soins personnels. »

M. Williams a ajouté : « Cette vente est un élément important de notre plan stratégique et nous fournira des capitaux et des ressources supplémentaires pour renforcer et investir dans l’avenir de Domtar, ce qui nous permettra de disposer d’un portefeuille d’activités plus ciblées. Nous réalisons de solides progrès dans la conversion de l’usine de Kingsport, au Tennessee, et nous sommes enthousiastes à l’égard des perspectives de création d’un important secteur de l’emballage à valeur ajoutée. Nous prévoyons que la conversion de l’usine commencera officiellement à Kingsport au cours du deuxième trimestre de 2021. Ceci ouvrira la voie à l’achèvement de la première usine de carton-caisse léger en Amérique du Nord, avec une capacité de production et de commercialisation d’environ 600 000 tonnes de papier doublure et ondulé faits de matières recyclées de qualité élevée, d’ici la fin de l’année 2022. »

BÂTIR UNE ENTREPRISE DE PREMIER PLAN DANS L’INDUSTRIE DES PÂTES ET PAPIERS ET DE L’EMBALLAGE

Domtar met en œuvre un plan précis en vue d’accroître la valeur à long terme pour ses actionnaires, en recentrant son portefeuille sur les pâtes et papiers et l’emballage. La mise en œuvre de ce plan stratégique a commencé et permettra à Domtar d’entrer dans le marché du carton-caisse grâce à des éléments d’actif hautement concurrentiels et une stratégie de mise en marché différenciée. La conversion de l’usine de Kingsport fournira à la Société un point d’entrée stratégique pour créer un secteur à valeur ajoutée pouvant atteindre jusqu’à 2,5 millions de tonnes, et devenir un fournisseur stratégique à long terme de l’industrie de l’emballage.

Domtar a élaboré un plan d’action pour faire du secteur du carton-caisse une importante source de revenus au fil du temps, tout en maintenant des flux de trésorerie stables grâce à ses secteurs des pâtes et papiers. Dans le secteur du papier, Domtar occupe une position de leader sur le marché nord-américain grâce à ses usines de papier à faibles coûts et bien positionnées pour l’avenir. Le secteur du papier a généré des rendements intéressants même dans les environnements les plus difficiles, et Domtar s’attend à ce qu’il demeure un secteur fiable et hautement générateur de trésorerie dans les années à venir. Dans le secteur de la pâte, Domtar se concentrera sur les marchés présentant les profils de croissance les plus élevés, notamment les marchés du papier hygiénique et des essuie-tout. La Société a aussi la possibilité d’accroître d’avantage son rendement grâce à des investissements stratégiques.

UTILISATION DU PRODUIT DE LA VENTE

Domtar s’est engagée à maintenir un bilan solide et à remettre du capital significatif aux actionnaires. La Société prévoit d’utiliser le produit de cette vente pour :

Remboursement de la dette – Domtar prévoit réduire la dette d’environ 600 millions de dollars. La solidité du bilan et des liquidités de Domtar permettra à la société de se positionner en matière de résilience et de croissance.

Rachat d’actions – Domtar s’attend à racheter environ 300 millions de dollars d’actions dans le cadre d’un programme accéléré de rachat d’actions et de rachats de titres sur le marché.

CALENDRIER ET APPROBATIONS

La transaction est sujette à l’obtention des autorisations réglementaires et aux autres conditions de clôture d’usage, et devrait être conclue d’ici la fin du premier trimestre de 2021.

CONSEILLERS

Morgan Stanley & Co. LLC agit à titre de conseiller financier, et Debevoise & Plimpton LLP agit en qualité de conseiller juridique de Domtar. Deutsche Bank Securities Inc. et Barclays agissent en tant que conseillers financiers et Ropes & Gray LLP et Baker Botts LLP agissent en qualité de conseiller juridique d'AIP.

À propos de Domtar

Domtar est un important fournisseur d'une grande variété de produits à base de fibre, dont des papiers de communication, de spécialité et d’emballage, de la pâte commerciale ainsi que des produits hygiéniques absorbants. Comptant près de 8 800 employés au service de clients dans plus de 50 pays, Domtar est animée par la volonté de transformer la fibre de bois durable en produits utiles sur lesquels les gens peuvent compter au quotidien. Les ventes annuelles de Domtar s'élèvent à près de 5,2 milliards de dollars, et ses actions ordinaires sont cotées aux bourses de New York et de Toronto. Le bureau administratif principal de Domtar se trouve à Fort Mill, en Caroline du Sud. Pour en savoir davantage, visitez www.domtar.com.

À propos d’American Industrial Partners

American Industrial Partners est une société d’investissement privée intermédiaire à vocation opérationnelle qui se concentre distinctivement sur l’achat et l’amélioration d’entreprises industrielles exerçant des activités aux États-Unis ou au Canada. L’équipe d’AIP est profondément enracinée dans l’économie industrielle et est active dans le domaine de l’investissement de capitaux privés depuis 1989. AIP a réalisé plus de 100 acquisitions de plateformes et d’activités complémentaires et investit dans toutes les formes de désinvestissements d’entreprises, de rachats d’entreprises par la direction, de recapitalisations et de transactions de privatisation d’entreprises établies dont les revenus se situent entre 300 millions et plus d’un milliard de dollars.

Énoncés de nature prospective

Dans le cadre du présent communiqué, les déclarations liées à nos plans, nos attentes et notre futur rendement - y compris les déclarations faites par Monsieur Williams - sont des énoncés de nature prospective. Les énoncés de nature prospective faits dans le présent communiqué comprennent, sans s’y limiter, les déclarations concernant le moment de la clôture de la vente du secteur des Soins personnels de Domtar et les résultats potentiels de la vente, reflètent l’analyse actuelle des informations existantes et sont soumis à divers risques et incertitudes. Les résultats réels pourraient différer de ceux suggérés par ces déclarations pour un certain nombre de raisons, dont notre capacité à obtenir les approbations réglementaires requises pour la transaction, notre capacité à satisfaire les autres conditions de clôture, notre capacité à réaliser la transaction dans les délais prévus, le cas échéant, la pandémie de COVID-19 et la diminution des ventes de papiers qui en résulte ainsi que les défis auxquels nous sommes confrontés afin de maintenir nos opérations de fabrication, des changements dans la demande pour nos produits et les prix des produits, des changements dans les coûts de fabrication, des acquisitions et des dessaisissements, y compris des fermetures d’établissements, l’incapacité d’atteindre nos objectifs de maîtrise des coûts, les coûts de conversion supérieurs à nos attentes, la demande de papier doublure, et toute autre raison figurant sous « Facteurs de risque » dans notre rapport annuel sur formulaire 10-K de 2019 tel que déposé auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis et périodiquement mis à jour dans les rapports trimestriels sur formulaire 10-Q subséquemment déposés auprès de la Commission. Sauf dans la mesure exigée par la loi, nous déclinons expressément toute obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés de nature prospective de manière à tenir compte de nouveaux événements ou de toute autre circonstance.

