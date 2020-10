DOMTAR : SIGNE UNE ENTENTE AVEC VOITH POUR LA FOURNITURE D'ÉQUIPEMENTS NÉCESSAIRES À LA CONVERSION DE L'USINE DE KINGSPORT VERS LA FABRICATION DE CARTON-CAISSE

Domtar Corporation (NYSE: UFS) (TSX: UFS) a annoncé aujourd’hui qu’elle a signé une entente avec Voith pour fournir l’équipement et les services techniques nécessaires à la conversion de la machine à papier de son usine de Kingsport, au Tennessee, afin de fabriquer du carton-caisse recyclé, y compris des catégories d’emballage léger de haute performance, ainsi que des catégories conformes aux normes de l’industrie.

En plus d’être un fournisseur complet pour l’industrie du papier, Voith est également reconnue comme un chef de file dans le domaine des machines de carton-caisse. La société jouera un rôle important dans l’entrée de Domtar sur le marché du carton-caisse en permettant de fabriquer l’une des machines à carton-caisse recyclé les plus modernes au monde, capable d’établir des références industrielles en matière de résistance et de convertibilité du carton-caisse recyclé.

En août, Domtar a également signé une entente avec Voith pour fournir un système complet de préparation des matières recyclées à l’usine de Kingsport, y compris des systèmes de traitement de l’eau, des boues et des rejets qui maximiseront à la fois l’efficience et la qualité.

La conversion de l’usine devrait être terminée en 2022. Une fois achevée, l’usine de Kingsport deviendra la première usine de carton-caisse léger en Amérique du Nord, capable de produire et de commercialiser environ 600 000 tonnes par année de carton doublure et de carton faits de matière recyclés de qualité élevée. Ce niveau de capacité fera de Kingsport la deuxième plus grande usine de carton-caisse recyclé en Amérique du Nord.

« Nous sommes heureux de poursuivre notre partenariat avec Voith alors que nous réorientons notre usine de Kingsport afin de pénétrer le marché du carton-caisse », a déclaré John Williams, président et chef de la direction de Domtar. « Voith est un partenaire idéal pour ce projet, capable de fournir l’ensemble de l’approvisionnement, de la réception des matières premières au produit fini. »

« L’équipe de Voith est ravie de travailler avec Domtar sur cette conversion de pointe. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec leurs équipes pour concevoir la portée technique nécessaire à la production des catégories exigeantes qu’ils prévoient pour la machine et le marché visé », a déclaré le Dr Michael Trefz, président de Voith Paper Division Projects. « Des projets de conversion comme celui-ci offrent des défis uniques et nous sommes fiers que Domtar ait reconnu nos capacités, notre expérience et notre expertise pour soutenir ce type de projet. »

À propos de Domtar

Domtar est un important fournisseur d'une grande variété de produits à base de fibre, dont des papiers de communication, de spécialité et d’emballage, de la pâte commerciale ainsi que des produits hygiéniques absorbants. Comptant près de 9 200 employés au service de clients dans plus de 50 pays, Domtar est animée par la volonté de transformer la fibre de bois durable en produits utiles sur lesquels les gens peuvent compter au quotidien. Les ventes annuelles de Domtar s'élèvent à près de 5,2 milliards de dollars, et ses actions ordinaires sont cotées aux bourses de New York et de Toronto. Le bureau administratif principal de Domtar se trouve à Fort Mill, en Caroline du Sud. Pour en savoir davantage, visitez www.domtar.com.

À propos de Voith

Le groupe Voith est une entreprise technologique mondiale détenant un vaste portefeuille de systèmes, de produits, de services et d’applications numériques. Voith établit des normes sur les marchés de l’énergie, du pétrole et du gaz, du papier, des matières premières et du transport et de l’automobile. Fondée en 1867, la société compte aujourd’hui plus de 19 000 employés, réalise un chiffre d’affaires de 4,3 milliards d’euros et est implantée dans plus de 60 pays dans le monde entier. Elle est donc l’une des plus grandes entreprises familiales d’Europe. La division Voith Paper fait partie du groupe Voith. En tant que fournisseur complet de l’industrie du papier, elle propose la plus vaste gamme de technologies, de services, de composants et de produits sur le marché, et offre aux fabricants de papier des solutions provenant d’une seule et même source. Le flux continu d’innovations de l’entreprise fait passer la fabrication du papier à un niveau supérieur et facilite une production qui préserve les ressources. Grâce à son concept Servolution, Voith propose à ses clients des solutions de service personnalisées pour tous les aspects du processus de fabrication. Voith Papermaking 4.0 garantit une connexion optimale des équipements, tandis que l’utilisation sécurisée des données générées permet aux fabricants de papier d’améliorer la disponibilité et l’efficience des usines.

Énoncés de nature prospective

Dans le cadre du présent communiqué, les déclarations liées à nos plans, nos attentes et notre futur rendement - y compris les déclarations faites par Monsieur Williams - sont des énoncés de nature prospective. Les résultats réels pourraient différer de ceux suggérés par ces déclarations pour un certain nombre de raisons, dont des changements dans la demande des clients et la détermination des prix, des changements dans les coûts de fabrication, des acquisitions et des dessaisissements, y compris des fermetures d’établissements, et toute autre raison figurant sous « Facteurs de risque » dans notre rapport annuel sur formulaire 10-K de 2019 tel que déposé auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis et périodiquement mis à jour dans les rapports trimestriels sur formulaire 10-Q subséquemment déposés auprès de la Commission. Sauf dans la mesure exigée par la loi, nous déclinons expressément toute obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés de nature prospective de manière à tenir compte de nouveaux événements ou de toute autre circonstance.

