DOMTAR : FINALISE LA VENTE DE SON SECTEUR DES SOINS PERSONNELS

(Toutes les données financières sont en dollars américains, à moins d’indication contraire.)

Domtar Corporation (NYSE: UFS) (TSX: UFS) a annoncé aujourd’hui qu’elle a finalisé la vente divulguée précédemment de son secteur des Soins personnels à une filiale d’American Industrial Partners pour la somme de 920 millions de dollars. Ce désinvestissement constitue une étape importante de la transformation stratégique de la Société en vue de devenir une entreprise de premier plan dans l’industrie des pâtes et papiers et de l’emballage.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20210301005651/fr/

« La vente du secteur des Soins personnels s’inscrit dans la foulée de nos efforts continus visant à optimiser stratégiquement notre portefeuille et nous permet de renforcer notre bilan, d’accroître nos liquidités et de racheter des actions », a déclaré John D. Williams, président et chef de la direction de Domtar. « Je tiens à remercier les employés pour leur travail assidu et leur dévouement tout au long du processus, ainsi que pour leur contribution au fil des années.

Après la clôture de la vente, Michael Fagan, le responsable du secteur des Soins personnels, continuera à diriger ce secteur et quittera Domtar. M. Williams a ajouté : « Au nom des membres du conseil d’administration et du comité de direction, je tiens à remercier Michael pour son leadership et son service exemplaire ».

La Société envisage d’utiliser le produit de la vente pour réduire la dette d’environ 600 millions de dollars et de racheter environ 300 millions de dollars d’actions.

À propos de Domtar

Domtar est un important fournisseur d'une grande variété de produits à base de fibre, dont des papiers de communication, de spécialité et d’emballage, ainsi que de la pâte commerciale. Comptant près de 6 600 employés au service de clients dans plus de 50 pays, Domtar est animée par la volonté de transformer la fibre de bois durable en produits utiles sur lesquels les gens peuvent compter au quotidien. Les ventes annuelles de Domtar s'élèvent à près de 3,7 milliards de dollars, et ses actions ordinaires sont cotées aux bourses de New York et de Toronto. Le bureau administratif principal de Domtar se trouve à Fort Mill, en Caroline du Sud. Pour en savoir davantage, visitez www.domtar.com.

Énoncés de nature prospective

Dans le cadre du présent communiqué, les déclarations liées à nos plans, nos attentes et notre futur rendement - y compris les déclarations faites par M. Williams et celles apparaissant sous la rubrique « Perspectives » - sont des énoncés de nature prospective. Les résultats réels pourraient différer de ceux suggérés par ces déclarations pour un certain nombre de raisons, dont la pandémie de Covid-19 et la diminution des ventes de papiers qui en résulte ainsi que les défis auxquels nous sommes confrontés afin de maintenir nos opérations de fabrication, des changements dans la demande pour nos produits et les prix des produits, des changements dans les coûts de fabrication, des acquisitions et des dessaisissements, y compris des fermetures d’établissements, l’incapacité d’atteindre nos objectifs de maîtrise des coûts, les coûts de conversion supérieurs à nos attentes, la demande de papier doublure, et toute autre raison figurant sous « Facteurs de risque » dans notre rapport annuel sur formulaire 10-K de 2020 tel que déposé auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis et périodiquement mis à jour dans les rapports trimestriels sur formulaire 10-Q subséquemment déposés auprès de la Commission. Sauf dans la mesure exigée par la loi, nous déclinons expressément toute obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés de nature prospective de manière à tenir compte de nouveaux événements ou de toute autre circonstance.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210301005651/fr/