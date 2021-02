Domtar Corporation : Communique Les Résultats Préliminaires De Son Quatrième Trimestre Et De Son Exercice 2020

(Tous les renseignements financiers sont en dollars américains et tous les bénéfices par action sont calculés sur la base des actions diluées, à moins d’indication contraire.)

so Domtar Corporation (NYSE: UFS) (TSX: UFS) a déclaré aujourd’hui une perte nette de 59 millions de dollars (1,07 $ par action) au cours du quatrième trimestre de 2020, comparativement à une perte nette de 92 millions de dollars (1,67 $ par action) au cours du troisième trimestre de 2020 et à une perte nette de 34 millions de dollars (0,59 $ par action) au cours du quatrième trimestre de 2019. Le chiffre d’affaires s’est élevé à 0,9 milliard de dollars au cours du quatrième trimestre de 2020.

Les résultats du quatrième trimestre de 2020 incluent une perte après impôt de 43 millions de dollars (0,78 $ par action) liée à l’abandon d’activités d’exploitation en raison de la vente annoncée du secteur des soins personnels, comparativement à un bénéfice de 19 millions de dollars (0,34 $ par action) au cours du troisième trimestre de 2020 et à un bénéfice de 10 millions de dollars (0,17 $ par action) au cours du quatrième trimestre de 2019.

Exception faite des activités abandonnées et des éléments énumérés ci-dessous, la Société a enregistré un bénéfice lié aux activités poursuivies avant éléments1 de 19 millions de dollars (0,34 $ par action) au cours du quatrième trimestre de 2020, comparativement à une perte lié aux activités poursuivies avant éléments1 de 1 million de dollars (0,02 $ par action) au cours du troisième trimestre de 2020 et à une perte lié aux activités poursuivies avant éléments1 de 9 millions de dollars (0,16 $ par action) au cours du quatrième trimestre de 2019.

ÉLÉMENTS

Description Secteur Ligne financière Montant Déduction faite des impôts Impact sur BPA (par action) (en millions) Quatrième trimestre de 2020 ● Programme de réduction des coûts Pâtes et papiers Dépréciation des actifs à long terme 25 $ 15 $ 0,27 $ ● Programme de réduction des coûts Pâtes et papiers Frais de fermeture et de réorganisation 28 $ 19 $ 0,34 $ ● Programme de réduction des coûts Corporatif Frais de fermeture et de réorganisation 2 $ 1 $ 0,02 $ Troisième trimestre de 2020 ● Programme de réduction des coûts Pâtes et papiers Dépréciation des actifs à long terme 111 $ 68 $ 1,23 $ ● Programme de réduction des coûts Pâtes et papiers Frais de fermeture et de réorganisation 67 $ 41 $ 0,75 $ ● Programme de réduction des coûts Corporatif Frais de fermeture et de réorganisation 1 $ 1 $ 0,02 $ Quatrième trimestre de 2019 ● Perte sur règlement de régimes de retraite Pâtes et papiers Composantes des coûts nets des prestations autres que coût des services rendus 30 $ 22 $ 0,38 $ ● Fermetures de machine à papier Pâtes et papiers Frais de fermeture et de réorganisation 17 $ 13 $ 0,22 $

FAITS SAILLANTS DE L’EXERCICE 2020

Au cours de l’exercice 2020, la perte nette s’est élevée à 127 millions de dollars (2,29 $ par action), comparativement à un bénéfice net de 84 millions de dollars (1,37 $ par action) au cours de l’exercice 2019. La Société a enregistré un bénéfice lié aux activités poursuivies avant éléments1 de 1 million de dollars (0,02 $ par action) au cours de l’exercice 2020, comparativement à un bénéfice lié aux activités poursuivies avant éléments1 de 149 millions de dollars (2,43 $ par action) au cours de l’exercice 2019. Le chiffre d’affaires s’est élevé à 3,7 milliards de dollars au cours de l’exercice 2020.

« Malgré les défis posés par la pandémie de Covid-19, nos équipes ont fait preuve de résilience en s’adaptant continuellement aux conditions changeantes du marché, ce qui nous a permis de réaliser de solides résultats. Je suis fier du travail d’équipe qui nous a permis non seulement de faire face à l’adversité, mais aussi d’aller de l’avant durant cette période difficile et conformément à notre stratégie. Nous avons atteint de nombreux objectifs l’an dernier; nous avons priorisé la maximisation des liquidités et la réduction des coûts, et nous avons fait le nécessaire pour demeurer un partenaire agile et fiable pour nos clients. Nous croyons que ces changements seront profitables pour la Société à long terme », a déclaré Daniel Buron, premier vice-président et chef des finances, et chef de la direction par intérim.

RÉSULTATS TRIMESTRIELS

« Nos expéditions de papier sont demeurées similaires à celles du troisième trimestre, et le rythme des commandes est resté stable dans tous les réseaux, tandis que le prix du papier a été conforme à la moyenne depuis le début de l’exercice. Dans le secteur de la pâte, nous avons amélioré notre performance en matière de coûts, ce qui est attribuable à la baisse des coûts d’entretien, à notre programme de réduction des coûts et aux coûts favorables de la fibre. Les indicateurs fondamentaux du marché continuent de s’améliorer et nous avons annoncé plusieurs augmentations du prix de la pâte au premier trimestre de 2021. »

M. Buron a ajouté : « Dans le secteur des soins personnels, nous avons terminé l’année en force avec une amélioration des résultats au quatrième trimestre, stimulés par de solides ventes de produits pour l’incontinence des adultes en Amérique du Nord, et un bon rendement en Europe suite à l’effet saisonnier de la période estivale moins active. Nous avons annoncé la vente de notre secteur des soins personnels à American Industrial Partners pour la somme de 920 millions de dollars, et nous nous attendons à ce que la transaction soit conclue au cours du premier trimestre de 2021. »

La perte d’exploitation a été de 20 millions de dollars au cours du quatrième trimestre de 2020, comparativement à une perte d’exploitation de 152 millions de dollars au cours du troisième trimestre de 2020. L’amortissement a totalisé 53 millions de dollars au cours du quatrième trimestre de 2020.

Le bénéfice d’exploitation avant éléments1 a été de 35 millions de dollars au cours du quatrième trimestre de 2020, comparativement à un bénéfice d’exploitation avant éléments1 de 27 millions de dollars au cours du troisième trimestre de 2020.

(En millions de dollars) T4 2020 T3 2020 Ventes 920 $ 899 $ Perte d'exploitation Secteur des pâtes et papiers (10 ) (140 ) Corporatif (10 ) (12 ) Perte d'exploitation total (20 ) (152 ) Bénéfice d'exploitation avant éléments1 35 27 Amortissement 53 56

La diminution de la perte nette d’exploitation au cours du quatrième trimestre de 2020, comparativement au trimestre précédent, est attribuable à une baisse de la dépréciation des actifs à long terme et une diminution des frais de fermeture et de réorganisation, tous deux liés au programme de réduction des coûts, à une diminution des coûts d’entretien, à une amélioration de la productivité et à une diminution des frais de vente, généraux et administratifs. Ces facteurs ont été en partie contrebalancés par une diminution des expéditions de la pâte et du papier, une diminution du prix de vente moyen de la pâte, une augmentation des frais de transport et autres coûts et des taux de change défavorables.

Comparativement au troisième trimestre de 2020, les expéditions de papier fabriqué ont diminué de 1 %, et les expéditions de pâte ont augmenté de 14 %. Le ratio expédition-production du papier a été de 98 % au cours du quatrième trimestre de 2020, comparativement à 105 % au cours du troisième trimestre de 2020. Les stocks de papier ont augmenté de 10 000 tonnes et les stocks de pâte ont diminué de 3 000 tonnes métriques comparativement au troisième trimestre de 2020.

SITUATION DE TRÉSORERIE ET RESSOURCES EN CAPITAL

Le flux de trésorerie lié aux activités d'exploitation s’est élevé à 135 millions de dollars et les dépenses en immobilisations se sont élevées à 45 millions de dollars, ce qui a généré un flux de trésorerie disponible1 de 90 millions de dollars au cours du quatrième trimestre de 2020. Le ratio dette nette aux capitaux totaux1 de Domtar s’est établi à 26 % au 31 décembre 2020 comparativement à 28 % au 30 septembre 2020.

En 2020, le flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation s’est élevé à 411 millions de dollars et les dépenses en immobilisations se sont élevées à 175 millions de dollars, ce qui a généré un flux de trésorerie disponible1 de 236 millions de dollars.

Nous reprendrons notre programme de rachat d’actions après la publication des présents résultats. Le moment précis, la méthode et le nombre des rachats d’actions dépendront de divers facteurs, notamment des conditions du marché, et de considérations liées à l’entreprise et à la réglementation. Le programme de rachat d’actions peut être suspendu, modifié ou interrompu en tout temps, et la Société n’a aucune obligation de racheter un nombre quelconque de ses actions ordinaires en vertu du programme.

PERSPECTIVES

En 2021, la demande de papier demeurera incertaine et dépendra de la reprise dans le contexte de la Covid‑19, et plus particulièrement des mesures de quarantaine ayant un impact sur le retour au bureau et à l’école. Nous anticipons à court terme, une amélioration graduelle des marchés de la pâte favorisée par une meilleure demande, les interruptions d’entretien et le réapprovisionnement en Chine. Dans l’ensemble, le coût des matières premières devrait augmenter de façon modérée tandis que les coûts des frais de transport devraient être plus élevés.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE SUR LES RÉSULTATS

La Société divulguera ses résultats financiers du premier trimestre 2021 le 6 mai 2021, avant l’ouverture des marchés. Une conférence téléphonique suivra à 10 h (HE) en vue de discuter des résultats. Cette date est provisoire et sera confirmée environ trois semaines avant la publication officielle des résultats.

À propos de Domtar

Domtar est un important fournisseur d'une grande variété de produits à base de fibre, dont des papiers de communication, de spécialité et d’emballage, de la pâte commerciale ainsi que des produits hygiéniques absorbants. Comptant près de 8 700 employés au service de clients dans plus de 50 pays, Domtar est animée par la volonté de transformer la fibre de bois durable en produits utiles sur lesquels les gens peuvent compter au quotidien. Les ventes annuelles de Domtar s'élèvent à près de 3,7 milliards de dollars, et ses actions ordinaires sont cotées aux bourses de New York et de Toronto. Le bureau administratif principal de Domtar se trouve à Fort Mill, en Caroline du Sud. Pour en savoir davantage, visitez www.domtar.com.

Énoncés de nature prospective

Dans le cadre du présent communiqué, les déclarations liées à nos plans, nos attentes et notre futur rendement - y compris les déclarations faites par M. Buron et celles apparaissant sous la rubrique « Perspectives » - sont des énoncés de nature prospective. Les résultats réels pourraient différer de ceux suggérés par ces déclarations pour un certain nombre de raisons, dont la pandémie de Covid-19 et la diminution des ventes de papiers qui en résulte ainsi que les défis auxquels nous sommes confrontés afin de maintenir nos opérations de fabrication, des changements dans la demande pour nos produits et les prix des produits, des changements dans les coûts de fabrication, des acquisitions et des dessaisissements, y compris des fermetures d’établissements, l’incapacité d’atteindre nos objectifs de maîtrise des coûts, les coûts de conversion supérieurs à nos attentes, la demande de papier doublure, et toute autre raison figurant sous « Facteurs de risque » dans notre rapport annuel sur formulaire 10-K de 2019 tel que déposé auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis et périodiquement mis à jour dans les rapports trimestriels sur formulaire 10-Q subséquemment déposés auprès de la Commission. Sauf dans la mesure exigée par la loi, nous déclinons expressément toute obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés de nature prospective de manière à tenir compte de nouveaux événements ou de toute autre circonstance.

Domtar Corporation États Consolidés des Résultats (en millions de dollars, à moins d’indication contraire) Trois mois terminés le Douze mois terminés le 31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 2020 2019 2020 2019 (Non vérifiés) $ $ $ $ Ventes 920 1 027 3 652 4 369 Charges d'exploitation Coût des marchandises vendues, excluant l'amortissement 776 899 3 125 3 610 Amortissement 53 57 223 231 Frais de vente, généraux et administratifs 60 76 253 291 Dépréciation des actifs à long terme 25 — 136 32 Frais de fermeture et de réorganisation 30 17 99 22 Autres (produits) pertes d'exploitation, montant net (4 ) 1 (7 ) 4 940 1 050 3 829 4 190 (Perte) bénéfice d'exploitation (20 ) (23 ) (177 ) 179 Intérêts débiteurs, montant net 15 14 58 52 Composantes des coûts nets des prestations autres que coût des services rendus (4 ) 30 (17 ) 23 (Perte) bénéfice avant impôts et quote-part de la perte (31 ) (67 ) (218 ) 104 (Économie) charge d'impôts (16 ) (24 ) (76 ) 17 Quote-part de la perte, déduction faite des impôts 1 1 3 2 (Perte) bénéfice lié(e) aux activités poursuivies (16 ) (44 ) (145 ) 85 (Perte) bénéfice lié(e) aux activités abandonnées, montant net (43 ) 10 18 (1 ) (Perte nette) bénéfice net (59 ) (34 ) (127 ) 84 Par action ordinaire (en dollars) (Perte nette) bénéfice net de base (Perte) bénéfice lié(e) aux activités poursuivies (0,29 ) (0,76 ) (2,62 ) 1,39 (Perte) bénéfice lié(e) aux activités abandonnées (0,78 ) 0,17 0,33 (0,02 ) (Perte nette) bénéfice net de base (1,07 ) (0,59 ) (2,29 ) 1,37 (Perte nette) bénéfice net dilué(e) (Perte) bénéfice lié(e) aux activités poursuivies (0,29 ) (0,76 ) (2,62 ) 1,39 (Perte) bénéfice lié(e) aux activités abandonnées (0,78 ) 0,17 0,33 (0,02 ) (Perte nette) bénéfice net dilué(e) (1,07 ) (0,59 ) (2,29 ) 1,37 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation (en millions) De base 55,2 57,3 55,4 61,2 Dilué 55,2 57,3 55,4 61,4

Domtar Corporation Bilans Consolidés aux (en millions de dollars) 31 décembre 31 décembre 2020 2019 (Non vérifiés) $ $ Actif Actif à court terme Trésorerie et équivalents de trésorerie 309 61 Débiteurs, déduction faite des provisions de 6 $ et de 4 $ 380 482 Stocks 630 663 Frais payés d'avance 50 29 Impôts sur les bénéfices et autres impôts à recouvrer 54 56 Actifs détenus en vue de la vente 1 133 227 Total de l'actif à court terme 2 556 1 518 Immobilisations corporelles, montant net 2 023 2 223 Actifs au titre du droit d’utilisation des contrats de location simple 59 58 Actifs incorporels, montant net 29 30 Autres actifs 189 163 Actifs non courants détenus en vue de la vente — 911 Total de l'actif 4 856 4 903 Passif et capitaux propres Passif à court terme Dette bancaire — 9 Comptes fournisseurs et autres 484 580 Impôts sur les bénéfices et autres impôts à payer 15 15 Tranche à court terme des obligations découlant des contrats de location simple 20 18 Tranche à court terme de la dette à long terme 13 1 Passifs détenus en vue de la vente 295 143 Total du passif à court terme 827 766 Dette à long terme 1 084 937 Obligations découlant des contrats de location simple 50 40 Impôts reportés et autres 321 360 Autre passifs et crédits reportés 314 269 Passifs à long terme détenus en vue de la vente — 155 Capitaux propres Actions ordinaires 1 1 Surplus d'apport 1 717 1 770 Bénéfices non répartis 846 998 Cumul des autres éléments du résultat étendu (304 ) (393 ) Total des capitaux propres 2 260 2 376 Total du passif et des capitaux propres 4 856 4 903

Domtar Corporation États Consolidés des Flux de Trésorerie (en millions de dollars) Trois mois terminés le Douze mois terminés le 31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 2020 2019 2020 2019 (Non vérifiés) $ $ $ $ Activités d'exploitation (Perte nette) bénéfice net (59 ) (34 ) (127 ) 84 Ajustements visant à rapprocher (la perte nette) le bénéfice net et les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation Amortissement 69 74 283 293 Impôts reportés et incertitudes fiscales 15 (17 ) (45 ) (16 ) Dépréciation des actifs à long terme 26 — 137 58 Dépréciation des stocks — 1 31 6 Gains nets découlant de la cession d'immobilisations corporelles (1 ) — (1 ) — Perte nette decoulant des activités abandonnées 45 — 45 — Charge de rémunération à base d'actions 3 2 8 9 Quote-part de la perte, montant net 1 1 3 2 Autres 4 — 4 — Variations des actifs et des passifs compte non tenu des effets de l'acquisition d'entreprise Débiteurs 61 46 99 96 Stocks 8 17 7 (22 ) Frais payés d'avance 2 6 11 2 Comptes fournisseurs et autres (36 ) 44 (57 ) (67 ) Impôts sur les bénéfices et autres impôts (21 ) (16 ) 13 (43 ) Écart entre les cotisations aux régimes de retraite et d'avantages complémentaires de retraite de l'employeur et les charges connexes 2 32 (4 ) 29 Autres actifs et autres passifs 16 4 4 11 Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation 135 160 411 442 Activités d'investissement Acquisition d'immobilisations corporelles (45 ) (98 ) (175 ) (255 ) Produits de la cession d'immobilisations corporelles 3 — 3 1 Acquisition d'entreprise, déduction faite de la trésorerie acquise — — (30 ) — Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement (42 ) (98 ) (202 ) (254 ) Activités de financement Versements de dividendes — (27 ) (51 ) (110 ) Rachat d'actions — (80 ) (59 ) (219 ) Variation nette de la dette bancaire — 7 (10 ) 9 Variation de la facilité de crédit renouvelable — 35 (80 ) 80 Produit de la facilité de titrisation de créances — 55 25 205 Remboursements sur la facilité de titrisation de créances — (90 ) (80 ) (200 ) Émission de titre d'emprunt à long terme — — 300 — Remboursements de la dette à long terme (4 ) — (7 ) (1 ) Autres — — (3 ) (1 ) Flux de trésorerie (affectés aux) provenant des activités de financement (4 ) (100 ) 35 (237 ) Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 89 (38 ) 244 (49 ) Incidence du taux de change sur la trésorerie 2 1 4 (1 ) Trésorerie et équivalents de trésorerie au début 218 98 61 111 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin 309 61 309 61 Information supplémentaire sur les flux de trésorerie Paiements (recouvrements) nets en espèces sur: Intérêts 8 7 52 46 Impôts sur les bénéfices 3 4 (22 ) 59

Domtar Corporation Rapprochement trimestriel des mesures financières non conformes aux PCGR (en millions de dollars, sauf indication contraire)

Le tableau suivant présente certaines mesures financières non conformes aux principes comptables généralement reconnus (les « PCGR ») des États-Unis, identifiées en caractères gras tel que « (Perte) bénéfice lié(e) aux activités poursuivies avant éléments», « (Perte) bénéfice lié(e) aux activités poursuivies avant éléments par action dilué », « BAIIA », « Marge du BAIIA », « BAIIA avant éléments », « Marge du BAIIA avant éléments », « Flux de trésorerie disponibles », « Dette nette » et « Dette nette aux capitaux totaux ». La direction estime que ces mesures financières sont utiles pour comprendre notre performance d’exploitation et pour établir des comparaisons avec les pairs dans son secteur d’activité. La Société calcule la/le « (Perte) bénéfice lié(e) aux activités poursuivies avant éléments » et le « BAIIA avant éléments » en excluant l’effet après impôts (avant impôts) d’éléments spécifiques. Ces mesures sont présentées en complément, et non en remplacement des résultats établis selon les PCGR, afin de rehausser la compréhension des résultats d’exploitation.

2020 2019 T1 T2 T3 T4 Année T1 T2 T3 T4 Année Rapprochement (de la) du « (Perte) bénéfice lié(e) aux activités poursuivies avant éléments » au Bénéfice net (perte nette) Bénéfice net (perte nette) ($) 5 19 (92 ) (59 ) (127 ) 80 18 20 (34 ) 84 (-) (Perte) bénéfice lié(e) aux activités abandonnées, montant net ($) (20 ) (22 ) (19 ) 43 (18 ) 3 13 (5 ) (10 ) 1 (+) Perte sur règlement de régimes de retraite ($) — — — — — — — — 22 22 (+) Dépréciation des actifs à long terme ($) — — 68 15 83 — — 25 — 25 (+) Frais de fermeture et de réorganisation ($) — 1 42 20 63 — — 4 13 17 (=) (Perte) bénéfice lié(e) aux activités poursuivies avant éléments ($) (15 ) (2 ) (1 ) 19 1 83 31 44 (9 ) 149 (/) Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation (dilué) (millions) 56,2 55,3 55,2 55,2 55,4 63,2 63,3 61,7 57,3 61,4 (=) (Perte) bénéfice lié(e) aux activités poursuivies avant éléments par action dilué ($) (0,27) (0,04) (0,02) 0,34 0,02 1,31 0,49 0,71 (0,16) 2,43 Rapprochement du « BAIIA » et du « BAIIA avant éléments » au Bénéfice net (perte nette) Bénéfice net (perte nette) ($) 5 19 (92 ) (59 ) (127 ) 80 18 20 (34 ) 84 (-) (Perte) bénéfice lié(e) aux activités abandonnées, montant net ($) (20 ) (22 ) (19 ) 43 (18 ) 3 13 (5 ) (10 ) 1 (+) Quote-part de la perte, déduction faite des impôts ($) 1 — 1 1 3 1 — — 1 2 (+) Charge (économie) d'impôts ($) 3 (11 ) (52 ) (16 ) (76 ) 29 10 2 (24 ) 17 (+) Intérêts débiteurs, montant net ($) 14 15 14 15 58 13 13 12 14 52 (+) Amortissement ($) 58 56 56 53 223 58 59 57 57 231 (+) Dépréciation des actifs à long terme ($) — — 111 25 136 — — 32 — 32 (-) Gains nets découlant de la cession d'immobilisations corporelles ($) — — — (1 ) (1 ) — — — — — (=) BAIIA ($) 61 57 19 61 198 184 113 118 4 419 (/) Ventes ($) 1 031 802 899 920 3 652 1 157 1 106 1 079 1 027 4 369 (=) Marge du BAIIA (%) 6 % 7 % 2 % 7 % 5 % 16 % 10 % 11 % 0 % 10 % BAIIA ($) 61 57 19 61 198 184 113 118 4 419 (+) Perte sur règlement de régimes de retraite ($) — — — — — — — — 30 30 (+) Frais de fermeture et de réorganisation ($) — 1 68 30 99 — — 5 17 22 (=) BAIIA avant éléments ($) 61 58 87 91 297 184 113 123 51 471 (/) Ventes ($) 1 031 802 899 920 3 652 1 157 1 106 1 079 1 027 4 369 (=) Marge du BAIIA avant éléments (%) 6 % 7 % 10 % 10 % 8 % 16 % 10 % 11 % 5 % 11 % Rapprochement des « Flux de trésorerie disponibles » au Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation ($) 88 67 121 135 411 55 119 108 160 442 (-) Acquisition d'immobilisations corporelles ($) (62 ) (40 ) (28 ) (45 ) (175 ) (46 ) (55 ) (56 ) (98 ) (255 ) (=) Flux de trésorerie disponibles ($) 26 27 93 90 236 9 64 52 62 187 Calcul de la « Dette nette aux capitaux totaux » Dette bancaire ($) — — — — 3 3 1 9 (+) Tranche à court terme de la dette à long terme ($) 1 13 13 13 1 1 1 1 (+) Dette à long terme ($) 1 101 1 088 1 085 1 084 852 822 937 937 (=) Dette ($) 1 102 1 101 1 098 1 097 856 826 939 947 (-) Trésorerie et équivalents de trésorerie ($) (152 ) (124 ) (218 ) (309 ) (94 ) (93 ) (98 ) (61 ) (=) Dette nette ($) 950 977 880 788 762 733 841 886 (+) Capitaux propres ($) 2 181 2 277 2 211 2 260 2 608 2 619 2 439 2 376 (=) Capitaux totaux ($) 3 131 3 254 3 091 3 048 3 370 3 352 3 280 3 262 Dette nette ($) 950 977 880 788 762 733 841 886 (/) Capitaux totaux ($) 3 131 3 254 3 091 3 048 3 370 3 352 3 280 3 262 (=) Dette nette aux capitaux totaux (%) 30 % 30 % 28 % 26 % 23 % 22 % 26 % 27 %

« (Perte) bénéfice lié(e) aux activités poursuivies avant éléments », « (Perte) bénéfice lié(e) aux activités poursuivies avant éléments par action dilué », « BAIIA », « Marge du BAIIA », « BAIIA avant éléments », « Marge du BAIIA avant éléments », « Flux de trésorerie disponibles », « Dette nette » et « Dette nette aux capitaux totaux » n’ont aucune signification prescrite par les PCGR et ne sont pas nécessairement comparables à des mesures similaires présentées par d’autres sociétés. Ils ne devraient pas être considérés isolément ou en remplacement du bénéfice net (perte nette) ou de tout autre élément de l'état des résultats, état des flux de trésorerie ou renseignement financier sur le bilan préparés conformément aux PCGR. Il est important que le lecteur comprenne que certains éléments peuvent être présentés à différentes lignes des états financiers par différentes sociétés, menant ainsi à l’emploi de mesures différentes pour différentes sociétés.

Domtar Corporation Rapprochement trimestriel des mesures financières non conformes aux PCGR - Par secteur pour l'année 2020 (en millions de dollars, sauf indication contraire)

Le tableau suivant présente par secteur certaines mesures financières non conformes aux principes comptables généralement reconnus (les « PCGR ») des États-Unis, identifiées en caractères gras tel que « Bénéfice (perte) d’exploitation avant éléments », « BAIIA avant éléments » et « Marge du BAIIA avant éléments ». La direction estime que ces mesures financières sont utiles pour comprendre notre performance d’exploitation et pour établir des comparaisons avec les pairs dans son secteur d’activité. La Société calcule le « Bénéfice (perte) d’exploitation avant éléments » par secteur en excluant les effets avant impôts d’éléments spécifiques. Ces mesures sont présentées en complément, et non en remplacement des résultats établis selon les PCGR, afin de rehausser la compréhension des résultats d’exploitation.

Pâtes et papiers Corporatif Total T1'20 T2'20 T3'20 T4'20 Année T1'20 T2'20 T3'20 T4'20 Année T1'20 T2'20 T3'20 T4'20 Année Rapprochement du Bénéfice (perte) d'exploitation au « Bénéfice (perte) d'exploitation avant éléments » Bénéfice (perte) d'exploitation ($) 4 3 (140 ) (10 ) (143 ) (5 ) (7 ) (12 ) (10 ) (34 ) (1 ) (4 ) (152 ) (20 ) (177 ) (+) Dépréciation des actifs à long terme ($) — — 111 25 136 — — — — — — — 111 25 136 (+) Frais de fermeture et de réorganisation ($) — 1 67 28 96 — — 1 2 3 — 1 68 30 99 (=) Bénéfice (perte) d'exploitation avant éléments ($) 4 4 38 43 89 (5 ) (7 ) (11 ) (8 ) (31 ) (1 ) (3 ) 27 35 58 Rapprochement du « Bénéfice (perte) d'exploitation avant éléments » au « BAIIA avant éléments » Bénéfice (perte) d'exploitation avant éléments ($) 4 4 38 43 89 (5 ) (7 ) (11 ) (8 ) (31 ) (1 ) (3 ) 27 35 58 (+) Composantes des coûts nets des prestations autres que coût des services rendus ($) 4 6 4 5 19 — (1 ) — (1 ) (2 ) 4 5 4 4 17 (- ) Gains nets découlant de la cession d'immobilisations corporelles ($) — — — (1 ) (1 ) — — — — — — — — (1 ) (1 ) (+) Amortissement ($) 58 56 56 53 223 — — — — — 58 56 56 53 223 (=) BAIIA avant éléments ($) 66 66 98 100 330 (5 ) (8 ) (11 ) (9 ) (33 ) 61 58 87 91 297 (/) Ventes ($) 1 031 802 899 920 3 652 — — — — — 1 031 802 899 920 3 652 (=) Marge du BAIIA avant éléments (%) 6 % 8 % 11 % 11 % 9 % — — — — — 6 % 7 % 10 % 10 % 8 %

« Bénéfice (perte) d’exploitation avant éléments », « BAIIA avant éléments » et « Marge du BAIIA avant éléments » n’ont aucune signification prescrite par les PCGR et ne sont pas nécessairement comparables à des mesures similaires présentées par d’autres sociétés. Ils ne devraient pas être considérés isolément ou en remplacement du bénéfice (perte) d’exploitation ou de tout autre état des résultats, état des flux de trésorerie ou renseignement financier sur le bilan préparés selon les PCGR. Il est important que le lecteur comprenne que certains éléments peuvent être présentés à différentes lignes des états financiers par différentes sociétés, menant ainsi à l’emploi de mesures différentes pour différentes sociétés.

Domtar Corporation Rapprochement trimestriel des mesures financières non conformes aux PCGR - Par secteur pour l'année 2019 (en millions de dollars, sauf indication contraire)

Le tableau suivant présente par secteur certaines mesures financières non conformes aux principes comptables généralement reconnus (les « PCGR ») des États-Unis, identifiées en caractères gras tel que « Bénéfice (perte) d’exploitation avant éléments », « BAIIA avant éléments » et « Marge du BAIIA avant éléments ». La direction estime que ces mesures financières sont utiles pour comprendre notre performance d’exploitation et pour établir des comparaisons avec les pairs dans son secteur d’activité. La Société calcule le « Bénéfice (perte) d’exploitation avant éléments » par secteur en excluant les effets avant impôts d’éléments spécifiques. Ces mesures sont présentées en complément, et non en remplacement des résultats établis selon les PCGR, afin de rehausser la compréhension des résultats d’exploitation.

Pâtes et papiers Corporatif Total T1'19 T2'19 T3'19 T4'19 Année T1'19 T2'19 T3'19 T4'19 Année T1'19 T2'19 T3'19 T4'19 Année Rapprochement du Bénéfice (perte) d'exploitation au « Bénéfice (perte) d'exploitation avant éléments » Bénéfice (perte) d'exploitation ($) 144 62 31 (11 ) 226 (21 ) (10 ) (4 ) (12 ) (47 ) 123 52 27 (23 ) 179 (+) Dépréciation des actifs à long terme ($) — — 32 — 32 — — — — — — — 32 — 32 (+) Frais de fermeture et de réorganisation ($) — — 5 17 22 — — — — — — — 5 17 22 (=) Bénéfice (perte) d'exploitation avant éléments ($) 144 62 68 6 280 (21 ) (10 ) (4 ) (12 ) (47 ) 123 52 64 (6 ) 233 Rapprochement du « Bénéfice (perte) d'exploitation avant éléments » au « BAIIA avant éléments » Bénéfice (perte) d'exploitation avant éléments ($) 144 62 68 6 280 (21 ) (10 ) (4 ) (12 ) (47 ) 123 52 64 (6 ) 233 (+) Perte sur règlement de régimes de retraite ($) — — — 30 30 — — — — — — — — 30 30 (+) Composantes des coûts nets des prestations autres que coût des services rendus ($) 3 3 2 (28 ) (20 ) — (1 ) — (2 ) (3 ) 3 2 2 (30 ) (23 ) (+) Amortissement ($) 58 59 57 57 231 — — — — — 58 59 57 57 231 (=) BAIIA avant éléments ($) 205 124 127 65 521 (21 ) (11 ) (4 ) (14 ) (50 ) 184 113 123 51 471 (/) Ventes ($) 1 157 1 106 1 079 1 027 4 369 — — — — — 1 157 1 106 1 079 1 027 4 369 (=) Marge du BAIIA avant éléments (%) 18 % 11 % 12 % 6 % 12 % — — — — — 16 % 10 % 11 % 5 % 11 %

« Bénéfice (perte) d’exploitation avant éléments », « BAIIA avant éléments » et « Marge du BAIIA avant éléments » n’ont aucune signification prescrite par les PCGR et ne sont pas nécessairement comparables à des mesures similaires présentées par d’autres sociétés. Ils ne devraient pas être considérés isolément ou en remplacement du bénéfice (perte) d’exploitation ou de tout autre état des résultats, état des flux de trésorerie ou renseignement financier sur le bilan préparés selon les PCGR. Il est important que le lecteur comprenne que certains éléments peuvent être présentés à différentes lignes des états financiers par différentes sociétés, menant ainsi à l’emploi de mesures différentes pour différentes sociétés.

Domtar Corporation Données sectorielles choisies (en millions de dollars, sauf indication contraire) 2020 2019 T1 T2 T3 T4 Année T1 T2 T3 T4 Année Secteur des pâtes et papiers Ventes ($) 1 031 802 899 920 3 652 1 157 1 106 1 079 1 027 4 369 Bénéfice (perte) d'exploitation ($) 4 3 (140 ) (10 ) (143 ) 144 62 31 (11 ) 226 Amortissement ($) 58 56 56 53 223 58 59 57 57 231 Dépréciation des actifs à long terme ($) — — 111 25 136 — — 32 — 32 Papiers Production de papiers ('000 de TC) 648 436 524 551 2 159 757 697 653 619 2 726 Expéditions de papiers - fabriqués ('000 de TC) 679 459 550 542 2 230 736 681 672 656 2 745 Papiers de communication ('000 de TC) 569 366 449 441 1 825 615 567 563 554 2 299 Papiers de spécialité et de façonnage ('000 de TC) 110 93 101 101 405 121 114 109 102 446 Expéditions de papiers - sources externes ('000 de TC) 22 12 16 19 69 23 21 25 24 93 Expéditions de papiers - total ('000 de TC) 701 471 566 561 2 299 759 702 697 680 2 838 Pâtes Expéditions de pâte ('000 de TMSA) 422 459 424 482 1 787 383 400 443 438 1 664 Composition des expéditions de pâte: Pâte kraft de feuillus (%) 3 % 2 % 4 % 6 % 4 % 2 % 2 % 5 % 5 % 4 % Pâte kraft de résineux (%) 52 % 57 % 62 % 62 % 58 % 53 % 56 % 55 % 54 % 54 % Pâte en flocons (%) 45 % 41 % 34 % 32 % 38 % 45 % 42 % 40 % 41 % 42 % Cours moyen du dollar $US / $CAN 1,344 1,385 1,332 1,304 1,341 1,329 1,337 1,321 1,321 1,327 $CAN / $US 0,744 0,722 0,751 0,767 0,746 0,752 0,748 0,757 0,757 0,754

Note: Le terme « TC » désigne une tonne courte, le terme « TMSA » désigne une tonne métrique séchée à l’air.

1 Mesure financière non conforme aux PCGR. Voir le Rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR en annexe.

