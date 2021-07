Domtar : La fusion entre Domtar et Paper Excellence approuvée par les actionnaires

Les actionnaires de Domtar Corporation (NYSE: UFS) (TSX: UFS) ont approuvé aujourd’hui une proposition visant l’adoption d’un regroupement d'entreprises avec Paper Excellence BV (« Paper Excellence ») selon lequel Karta Halten B.V., une filiale de Paper Excellence, fera l’acquisition de toutes les actions ordinaires émises et en circulation de Domtar au prix de 55,50 $ par action, en espèces, conformément à un accord et à un plan de fusion datant du 10 mai 2021 (la « Fusion »).

L'adoption de la Fusion nécessitait le vote affirmatif des actionnaires détenant la majorité des actions ordinaires émises et en circulation de Domtar habilités à voter sur cette question.

Plus de 81 % (81,93 %) des actions ordinaires émises et en circulation de Domtar ayant droit de vote à l’assemblée extraordinaire ont été votées en faveur de la fusion. En outre, la proposition consultative non contraignante concernant la rémunération a également été approuvée par la majorité des voix attribuées aux actions représentées à l'assemblée.

De plus, Domtar a annoncé l’obtention des autorisations en vertu des lois antitrust de l'Espagne et de la République populaire de Chine, après avoir déjà obtenu celles des États-Unis et de la Turquie. Ceci représente une autre étape vers la clôture de la Fusion.

La Fusion devrait être conclue avant la fin de l’année 2021, sous réserve de l’obtention de l'autorisation en vertu de la Loi sur la concurrence du Canada et d’autres conditions de clôture habituelles.

À propos de Domtar

Domtar est un important fournisseur d'un large éventail de produits à base de fibre, dont des papiers de communication, de spécialité et d’emballage, de la pâte commerciale ainsi que des produits non-tissés air-laid. Comptant près de 6 400 employés au service de clients dans plus de 50 pays, Domtar est animée par la volonté de transformer la fibre de bois durable en produits utiles sur lesquels les gens peuvent compter au quotidien. Les ventes annuelles de Domtar s'élèvent à près de 3,7 milliards de dollars, et ses actions ordinaires sont cotées aux bourses de New York et de Toronto. Le bureau administratif principal de Domtar se trouve à Fort Mill, en Caroline du Sud. Pour en savoir davantage, visitez le www.domtar.com.

Énoncés de nature prospective

Certains énoncés contenus dans le présent article, et d'autres énoncés écrits et oraux rédigés de temps à autre par nous ou en notre nom sont basés sur des attentes actuelles, des projections concernant les opérations, les conditions du secteur, la situation financière et les liquidités, peuvent ne pas se rapporter strictement à des faits historiques ou actuels et peuvent contenir des énoncés de nature prospective qui reflètent nos opinions actuelles en ce qui concerne des événements et la performance financière futurs, y compris la transaction proposée entre Domtar et la société mère. En tant que tels, ils sont considérés comme des « énoncés de nature prospective » qui fournissent des attentes actuelles ou des prévisions d'événements futurs. De tels énoncés se caractérisent par l'utilisation de termes tels que « prévoir », « croire », « attendre », « prétendre », « viser », « cibler », « planifier », « continuer », « estimer », « projeter », « pouvoir », « vouloir », « devoir », et des expressions similaires. Ces énoncés de nature prospective doivent être considérés en sachant que de tels énoncés impliquent une variété de risques et d'incertitudes, connus et inconnus, et peuvent être affectés par des hypothèses inexactes. Par conséquent, aucun énoncé de nature prospective ne peut être garanti et les résultats réels peuvent varier considérablement. De nombreux risques, imprévus et incertitudes pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de nos énoncés de nature prospective.

